ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax nimmt Talfahrt wieder auf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Stabilisierung zum Wochenauftakt hat der DAX am Dienstag erneut nachgegeben. Die weiter angespannte Lage in Nahost belastet. Die seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe mit dem Iran hält zwar noch, hängt laut US-Präsident Donald Trump jedoch inzwischen am seidenen Faden.

Im frühen Handel büßte der deutsche Leitindex 0,8 Prozent auf 24.165 Punkte ein. In der vergangenen Woche noch hatte Zuversicht über eine Einigung zwischen den USA und dem Iran den Dax mit etwas über 25.150 Punkten auf den höchsten Stand seit Kriegsbeginn getrieben.

Der MDAX, der Index der mittelgroßen Werte, gab am Dienstagmorgen um 1,0 Prozent auf 31.135 Zähler nach. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 0,8 Prozent auf 5.847 Punkte.

Die US-Regierung hat den ökonomischen Druck auf den Iran inzwischen weiter verschärft. "Die Situation scheint festgefahren", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners die jüngsten Ereignisse und rechnet mit einem langen Nachhall der Auseinandersetzungen in Nahost für die Börsen und die Weltwirtschaft. "Die Hoffnungen ruhen jetzt darauf, dass China als erfolgreicher Vermittler zwischen den Kriegsparteien agieren wird."

Trump wird China in Kürze besuchen. Dabei soll es zwar hauptsächlich um die Beilegung des Handelsstreits der zwei weltweit größten Volkswirtschaften gehen, am Markt erhofft man sich aber auch positive Impulse in Sachen Iran-Krieg. China unterstützt den Iran, denn chinesische Raffinerien sind die wichtigsten Abnehmer von Erdöl aus dem Iran.

Von Seiten der Unternehmen hierzulande läuft die zu Ende gehende Berichtssaison auf Hochtouren. Aus dem Dax stehen drei Konzerne im Blick sowie zahlreiche weitere aus MDax und SDAX.

Die Bayer-Aktie war der Lichtblick im Dax mit plus 4,5 Prozent. Gute Geschäfte rund um Soja- und Maissaatgut sowie das laufende Sparprogramm verhalfen zu einem überraschend starken Jahresstart.

Das Papier der Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) indes bildete das Schlusslicht mit minus 4,0 Prozent. Am Markt wurde auf dem im Vergleich zur durchschnittlichen Analystenschätzung leicht verfehlten Nettogewinn verwiesen und auch das schwächer als erwartet ausgefallene operative Ergebnis des Rückversicherers.

Unter Gewinnmitnahmen nach einem bisher sehr starken Lauf in diesem Jahr litt der Anteilsschein von Siemens Energy mit minus 1,7 Prozent. Der Energietechnikkonzern will nach einem guten zweiten Geschäftsquartal noch in diesem Geschäftsjahr weitere Mittel an seine Aktionäre fließen lassen, wie er anlässlich der Veröffentlichung endgültiger Zahlen mitteilte.

Was die Flut an Quartalsberichten aus der zweiten und dritten Reihe betrifft, ragten im MDax vor allem JENOPTIK mit einem Kursplus von etwas mehr als 12 Prozent heraus. Warburg-Analyst Malte Schaumann lobte die starken Aufträge des Technologiekonzerns im Halbleitergeschäft. IONOS legten gegen den allgemeinen Trend um 2,4 Prozent zu und profitierten laut Barclays-Analyst Andrew Ross vor allem von starken Nettoneukundenzahlen.

Elmos (Elmos Semiconductor) mit minus 8,2 Prozent und Medios mit minus 10 Prozent gaben unterdessen im SDax kräftig nach. Der Chiphersteller Elmos gab eine umfangreiche Aktienplatzierung durch zwei Großaktionäre bekannt. Das Spezialpharma-Unternehmen bekam im insgesamt wachsendem Geschäft des ersten Quartals Preisrückgänge bei diversen Produkten zu spüren sowie steigende Kosten bei Logistik und Energie./ck/stk