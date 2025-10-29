ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax ohne Elan - Musik spielt in New York

FRANKFURT (dpa-AFX) - Auch am Tag der Fed-Zinsentscheidung und vor wichtigen Quartalszahlen aus dem US-Technologiesektor hat sich der deutsche Aktienmarkt im frühen Handel nur wenig von der Stelle bewegt. Er knüpfte damit an ihren zähen Wochenauftakt an. Die Musik spielt zurzeit in New York, wo das KI-Fieber für immer neue Kursrekorde sorgt, auch wenn den US-Börsen am Vortag zum Handelsende hin die Luft etwas ausgegangen war.

Der DAX legte am Mittwoch um 0,10 Prozent auf 24.304 Zähler zu. Der MDAX für die mittelgroßen Börsenkonzerne notierte leicht höher bei 30.259 Punkten. Der Leitindex der Euroregion, der EuroStoxx 50, verzeichnete ein Plus von 0,2 Prozent.

Am Abend wird das geldpolitische Gremium der US-Notenbank die Zinsentscheidung bekanntgeben, wobei der Markt von einer Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte ausgeht. "Diese ist in den Kursen so eingepreist", schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Entscheidend für die Börsen sei deshalb der zukünftige Zinspfad, den Fed-Präsident Jerome Powell skizziere. "An den Börsen wird für den Dezember eine weitere Zinssenkung erwartet. Sollte Powell diese Erwartung abschwächen, könnten die Börsen enttäuscht reagieren."

Bis zur Zinsentscheidung der Fed am Abend und zu den nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen von "Big Tech" wie Microsoft, Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) zieht die Berichtssaison hierzulande die Aufmerksamkeit auf sich: Mit der Deutschen Bank (Deutsche Bank), BASF, Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und adidas stehen vier Dax-Konzerne mit Geschäftszahlen im Blick. In ersten Reaktionen stießen diese am Markt auf ein positives Echo.

So überraschte die Deutsche Bank ertragsseitig positiv. Die Papiere stiegen um 2,5 Prozent, jene der Tochter DWS (DWS Group GmbHCo) verteuerten sich nach Zahlenvorlage um 3,5 Prozent. Die Fondsgesellschaft habe stark abgeschnitten, hieß es vom Investmenthaus Jefferies.

Auch der Quartalsbericht des Chemiekonzerns BASF kam gut an, die Aktien gewannen 2,8 Prozent. Die Titel des Sportartikelherstellers Adidas notierten nur leicht höher.

Mercedes-Benz sprangen um 7,5 Prozent hoch. "Alles in allem ein sehr starkes Quartal im Kontext des globalen Zoll- und Wirtschaftsumfelds", lobte Jose Asumendi von JPMorgan das Abschneiden der Stuttgarter.

Auch dem Lkw-Konzern TRATON attestierte Asumendi ein robustes drittes Quartal. Der Ausblick sei besser als befürchtet. Das Kursplus belief sich auf 2,4 Prozent.

Die Online-Apotheke Redcare (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) konnte im dritten Quartal den operativen Gewinn etwas stärker steigern als gedacht. Vorbörslich deutlich höher, gaben die Titel im Xetra-Geschäft zuletzt jedoch etwas nach./ajx/mis