ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax-Rekord rückt etwas weiter weg

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Dienstag seine leichte Korrektur vom Rekordhoch fortgesetzt. Im frühen Handel sank der deutsche Leitindex um 0,26 Prozent auf 18 693,13 Punkte. Am Freitag hatte er bei gut 18 845 Punkten einen Höchststand erreicht.

"Die Anleger warten ab und wagen sich vor den Inflationsdaten am Mittwoch nicht zu weit aus der Deckung", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Die US-Verbraucherpreise gelten als maßgeblicher Faktor für die weitere geldpolitische Entwicklung. Noch ist unsicher, wann die US-Notenbank Fed mit Zinssenkungen beginnen wird.

Im Dax sei die Bereitschaft der Anleger zu Gewinnmitnahmen nach der starken Rally verständlicherweise gestiegen, so Stanzl. Der Dax konsolidiere auf hohem Niveau, kommentierte Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege beim Broker RoboMarkets.

Der MDAX der mittelgroßen Werte gewann am Dienstag 0,69 Prozent auf 27 007,71 Zähler. Der EuroStoxx 50, der Leitindex der Eurozone , gab um 0,2 Prozent nach.

Die Berichtssaison in Deutschland nimmt noch einmal Fahrt auf und wird die Anleger auch in den kommenden beiden Tagen beschäftigen. Am Morgen berichtete unter anderem der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer über die jüngste Geschäftsentwicklung. Optimismus hatte dessen Aktien tags zuvor bereits auf das höchste Niveau seit Ende Januar getrieben. Nun gewannen sie nochmal 0,4 Prozent nach anfänglich höherem Zuwachs.

Weitere Quartalsberichte aus dem Dax kamen vom Chemikalienhändler Brenntag (Brenntag SE), vom Versicherer Hannover Rück sowie vom Rüstungskonzern Rheinmetall, deren Aktienkurse alle deutlich verloren. Rheinmetall legte im ersten Quartal dank des Rüstungsbooms weiter zu, blieb aber etwas unter den Erwartungen. Bei den Anlegern des Chemikalienhändlers Brenntag war die Enttäuschung besonders groß, das Minus belief sich auf 9,5 Prozent.

Delivery Hero (Delivery Hero) hingegen schnellten im MDax um fast ein Fünftel in die Höhe, nachdem bekannt wurde, dass der Essenslieferdienst das Foodpanda-Geschäft in Taiwan an Uber veräußert. Zudem wird sich der US-Konzern mit knapp drei Prozent an Delivery Hero beteiligen - und sorgt damit für zusätzlichen Mittelzufluss.

Der Windanlagenbauer Nordex verbesserte im ersten Quartal seine Ergebnisse deutlich und schrieb operativ schwarze Zahlen. Anleger honorierten dies mit Kursgewinnen von 7,6 Prozent.

Überzeugen konnte auch Nagarro (Nagarro SE) mit Quartalszahlen. Die Papiere des IT-Dienstleisters gewannen im Nebenwerteindex SDAX mehr als 15 Prozent. Analyst Martin Comtesse von Jefferies hob die gute Verbesserung gegenüber dem Vorquartal hervor./ajx/jha/