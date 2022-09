ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax ringt erneut um 12 000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Stabilisierungsversuch im Dax (DAX 40) ist am Donnerstag bereits wieder ins Wanken geraten. Eine halbe Stunde nach Handelsstart liegt der deutsche Leitindex mit 1,7 Prozent im Minus bei 11 977 Punkten und ringt dabei erneut um die runde Marke von 12 000 Punkten. Tags zuvor war der Dax mit zwischenzeitlich 11 862 Punkten auf das Niveau von November 2020 abgerauscht, hatte es nach einem Minus von 2,3 Prozent letztlich aber noch ins Plus geschafft. Die LBBW sprach von einer "Achterbahn an den Kapitalmärkten".

Der MDAX verliert am Donnerstag ein 1,8 Prozent auf 21 915 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) 1,7 Prozent.

Im Fokus steht vor allem der Börsengang der Porsche AG (Porsche) - der Sportwagentochter von Volkswagen (Volkswagen (VW) vz). Inmitten angespannter Finanzmärkte gab es den größten deutschen Börsengang seit der Telekom im Jahr 1996. Der Ausgabepreis je Vorzugsaktie von 82,50 Euro konnte bisher auch im Börsenhandel verteidigt werden - laut Händlern wohl dank der Unterstützung der Konsortialbanken. Zuletzt kosteten die Papiere 82,72 Euro.

VW-Vorzugsaktien und die Papiere ihres Großaktionärs Porsche SE Automobil Holding verloren derweil deutlich an Wert. Papiere der Porsche SE erwischte es mit zeitweise über 9 Prozent besonders - sie lagen am Dax-Ende.

Auch im Einzelhandelsbereich mussten Anleger europaweit wieder heftige Kursverluste hinnehmen. Nach schwachen Geschäften im dritten Geschäftsquartal ist der Modekonzern Hennes & Mauritz (H&M) (HennesMauritz AB (HM, H&M)) zwar besser in den September gestartet. Nichtsdestotrotz seien die Aussichten auf die kommenden Monate sehr negativ, auch weil Beschaffungskosten wegen des anziehenden Dollars weiter steigen. Der europäische Branchenindex Stoxx Europe 600 Retail bewegt sich angesichts schwacher Verbraucherstimmung ohnehin auf dem tiefsten Niveau seit 2012. Zalando verloren über 4 Prozent.

Zweistellige Kursgewinne gab es dagegen bei RATIONAL. Der Großküchenausstatter schaut nach einem stark verlaufenen Quartal optimistischer in die Zukunft und erhöht seine Ziele für das Jahr.