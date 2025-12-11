ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax schwächelt - KI-Sorgen zurück

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist am Donnerstag mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Die gesenkten Leitzinsen in der weltgrößten Volkswirtschaft gaben keinen frischen Schwung. Stattdessen drückten Sorgen rund um das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) ein wenig auf die Stimmung.

Der US-Software-Konzern Oracle hatte am Vorabend enttäuscht. Zwar stieg der Umsatz dank der Geschäfte mit Produkten für den KI-Einsatz kräftig, doch blieb das Wachstum in diesem Bereich hinter den Erwartungen zurück. Zudem wurden höhere Investitionen in KI-Datenzentren angekündigt.

Der deutsche Leitindex gab im frühen Geschäft um 0,2 Prozent auf 24.082 Punkte nach. Der MDAX der mittelgroßen Werte verlor 0,1 Prozent auf 29.705 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 sank um 0,1 Prozent auf 5.705 Punkte.

Bereits zur Wochenmitte war die seit dem November-Tief laufende Erholung im Dax ins Stocken geraten. Nun ist laut Thomas Altmann, Portfoliomanager von QC Partners, erneut die Verteidigung der psychologisch wichtigen 24.000-Punkte-Marke "die größte und wichtigste Aufgabe". Zuletzt habe der deutsche Leitindex viermal in Serie über 24.000 schließen können, doch nun müsse er den Gegenwind von der Nasdaq aushalten. Dieser wichtige US-Index enthält vor allem Technologiewerte, und der Future auf den NASDAQ 100 lässt nach dem Oracle-Debakel einen schwachen Start erwarten. "Die hohen Investitionen im KI-Sektor beunruhigen", so Altmann.

Die US-Notenbank Fed senkte unterdessen in der Sorge um den heimischen Arbeitsmarkt wie erwartet den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte. Es war die dritte Zinssenkung in diesem Jahr. Befürchtete Risiken für die Beschäftigung ließen die hartnäckige Inflation auf erhöhtem Niveau in den Hintergrund rücken. Die Wall Street reagierte positiv. Experten betonten jedoch die Uneinigkeit innerhalb des Offenmarktausschusses (FOMC). Diese spiegele sich auch in den Zinsprognosen der Notenbanker wider und dürfte die Börsen auch im kommenden Jahr weiter begleiten, erwartet etwa Analyst Leon Ferdinand Bost von Metzler Capital Markets.

Hierzulande litten SAP (SAP SE) unter der Enttäuschung durch Oracle und büßten als Dax-Schlusslicht 2,5 Prozent ein. Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) waren dagegen Favorit mit plus 1,9 Prozent. Die Papiere profitierten von weiteren Aussagen des Rückversicherers zur Unternehmensstrategie. Erste Details vor dem heutigen Kapitalmarkttag waren bereits am Mittwochnachmittag bekannt geworden und wurden von Analysten positiv beurteilt. Nun bestätigte der Konzern sein Gewinnziel für 2025 und betonte obendrein, seine Gewinne bis Ende des Jahrzehnts auch durch stärkere Einsparungen nach oben treiben zu wollen.

Die jüngste Erholungsrally von Delivery Hero wurde von einer Verkaufsempfehlung durch die Citigroup ausgebremst. Die Aktien des Essenslieferanten verloren bis zu 6,5 Prozent, gaben damit aber nur einen Teil der Vortagesgewinne ab. Vom Jahrestief Mitte November waren sie zuletzt um 45 Prozent nach oben gerannt.

Zahlen gaben Carl Zeiss Meditec und SCHOTT Pharma bekannt. Der Medizintechnikkonzern Zeiss steigerte im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz. Konstante Wechselkurse unterstellt, sei die durchschnittliche Analystenschätzung (Konsens) deutlich übertroffen worden, kommentierte Susannah Ludwig von Bernstein Research. Das operative Ergebnis sei ebenfalls etwas besser als vom Konsens prognostiziert herausgekommen. Die Aktien sprangen mit plus 6,2 Prozent an die MDax-Spitze.

Für den Anteilsschein von Schott ging es dagegen im SDAX um 1,5 Prozent abwärts. Der Spezialverpackungshersteller im Arzneimittelbereich bestätigte seine Anfang Dezember gekürzten mittelfristigen Ziele und auch seine vorab bekannt gegebenen Zahlen sowie die Prognose für das neue Geschäftsjahr./ck/mis