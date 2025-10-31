ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax sinkt - Oktober-Bilanz positiv

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Freitag nachgegeben. Nach dem prall gefüllten Terminkalender am Vortag ist die Agenda vor dem Wochenende übersichtlich. Im frühen Handel verbuchte der deutsche Leitindex ein Minus von 0,33 Prozent auf 24.038 Punkte.

"Auch am letzten Tag dieser Handelswoche wird man den Eindruck nicht los, der Dax befinde sich schon im Winterschlaf", merkte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar von Broker RoboMarkets an. Auf Wochensicht steht der Dax bislang ebenfalls etwas schwächer da und konsolidiert, nachdem er im Oktober vom Rekordhoch bei 24.771 Punkten zeitweise bis auf 23.684 Punkte abgetaucht war. Für den zu Ende gehenden Monat zeichnet sich aktuell noch ein Plus von rund 0,7 Prozent ab.

Der MDAX für die mittelgroßen Börsenkonzerne legte am Freitag um 0,11 Prozent auf 29.918 Punkte zu. Der Leitindex der Eurozone , der EuroStoxx 50, verlor 0,2 Prozent.

In den USA hatte der Aktienmarkt am Vortag seiner Rekordrally etwas Tribut gezollt, nachbörslich übertrafen aber Apple und Amazon mit ihren Quartalszahlen die Erwartungen am Markt deutlich. "Die Gewinne der US-Big-Techs sprudeln", schrieb dazu Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Allerdings seien diese Gewinne auch nötig, denn mit der jüngsten Rally sind die Bewertungen am US-Aktienmarkt deutlich angestiegen.

Vor dem Wochenende gab es aus Deutschland noch Geschäftszahlen vom Schmierstoffhersteller Fuchs (FUCHS SE VZ). Die Papiere sprangen um gut 10 Prozent hoch. Analyst Anil Shenoy von der britischen Investmentbank Barclays sah im dritten Quartal klare Anzeichen einer Besserung. Die im Juli gesenkten Jahresziele bestätigte das im MDax notierte Unternehmen.

Die US-Bank Citigroup gab ihre Verkaufsempfehlung für RENK auf und votiert nun mit "Neutral". Nach der jüngsten Kursschwäche erscheine der Rüstungskonzern nun fundamental fair bewertet, hieß es. Renk gewannen 1,7 Prozent.

Weiter schwach sind die Aktien der Deutschen Telekom (Deutsche Telekom), die nach den Verlusten der beiden Vortage nun am Dax-Ende nochmals um 1,4 Prozent sanken. Auf Jahressicht beläuft sich das Minus inzwischen auf mehr als 6 Prozent./ajx/mis