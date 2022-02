ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach zwei guten Börsentagen sind die Kurse am deutschen Aktienmarkt auch am Mittwoch gestiegen. Allerdings hielten sich die Gewinne im frühen Handel zunächst in Grenzen: Der Leitindex rückte um rund ein halbes Prozent auf 15 700 Punkte vor, nachdem er am Montag und Dienstag bereits um insgesamt knapp zwei Prozent zugelegt hatte.

Die Landesbank Helaba begründet die Kursgewinne mit etwas nachlassenden Sorgen vor einer raschen Straffung der Geldpolitik in den USA. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen legte zuletzt nicht mehr zu, sondern stagnierte bei etwa 1,8 Prozent. Der starke Anstieg der Kapitalmarktzinsen hatte zuvor die Börsenrally abgewürgt.

Der MDAX der mittelgroßen Titel stieg am Morgen mit 1,1 Prozent auf 34 111 Zähler stärker als der Dax. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex für die Eurozone gewann ein halbes Prozent.

Marktteilnehmer begründen die wieder bessere Stimmung auf dem Parkett aber auch mit soliden Quartalsberichten der Unternehmen. Am Morgen ließen sich mit Siltronic und TeamViewer zwei kleinere Titel in die Bücher schauen.

Teamviewer schnellten an der Spitze des MDax um 14 Prozent nach oben. Der Spezialist für die Fernwartung von Computern will bis zu knapp zehn Prozent der eigenen Aktien zurückkaufen. Siltronic stiegen um 2,2 Prozent. Der Hersteller von Wafern für die Chip-Industrie rechnet mit einem guten Start in das Jahr.

Gesucht waren ferner erneut Aktien aus der Halbleiterbranche. Infineon setzten sich mit plus 1,6 Prozent an die Spitze des Dax (DAX 40). Die Papiere des Chip-Ausrüsters Aixtron (AIXTRON SE) gewannen 1,6 Prozent. Händler führten die Aufschläge auf eine überraschend hohe Umsatzprognose des US-Chipherstellers AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) für das laufende Quartal zurück.

Unter den kleineren Titeln im SDAX zogen SGL Carbon (SGL Carbon SE) um 5,3 Prozent an. Die Investmentbank HSBC hat die Verkaufsempfehlung für die Aktien des Graphitspezialisten gestrichen./bek/jha/