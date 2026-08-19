ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax stemmt sich gegen schwache Vorgaben

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat nach den jüngsten Gewinnmitnahmen am Mittwoch der internationalen Technologieschwäche weitgehend getrotzt. Knapp eine Stunde nach Handelsbeginn verlor der deutsche Leitindex lediglich 0,07 Prozent auf 26.111 Punkte. Für den MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen ging es um 0,17 Prozent auf 31.786 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 trat auf der Stelle.

Die Verluste trafen in Asien wie am Vortag bereits im US-Handel vor allem Halbleiterwerte, was sich auch negativ auf deutsche Branchentitel auswirkte. Gerade der südkoreanische KOSPI war bis Mitte Juni zum Sinnbild des KI-Booms geworden und hatte seinen Kursstand gegenüber dem Jahreswechsel zeitweise mehr als verdoppelt, bis Ende Juli dann aber wieder mehr als halbiert. Die seitherige Erholung steht nun mit schweren Verlusten wieder auf dem Prüfstand.

Während die Rekorde der technologielastigen Indizes wie des Kospi, des japanischen Nikkei 225 oder des NASDAQ 100 in den USA Monate her sind, hatte der Dax erst in der Vorwoche seinen Höchststand erreicht. Im Bereich von 26.500 Punkten lief er sich allerdings zuletzt fest.

Steigende Anleihezinsen und die problematische Lage in Nahost hielten den Risikoappetit der Anleger gering, erklärte Marktexperte Stephen Innes. Gerade Technologiewerte sind sehr zinssensitiv, unter anderem aufgrund hoher, meist fremdfinanzierter Investitionen. Ein Vorteil für die Branche könne allerdings sein, dass sich die besonders ängstlichen Anleger bereits im Kursrutsch im Juli verabschiedet haben dürften.

Im Dax zählte der Halbleiterkonzern Infineon mit einem Kursrückgang um 1,1 Prozent zu den größten Verlierern. Ähnlich sah es im MDax für die Branchenzulieferer Aixtron (AIXTRON SE) und JENOPTIK aus, deren Titel 1,5 und 0,9 Prozent einbüßten, sowie für die 1,8 Prozent schwächeren Aktien von Infineon-Branchenkollege Elmos (Elmos Semiconductor).

Schlusslicht im Nebenwerte-Index SDAX war Heidelberger Druckmaschinen mit einem Kursrutsch von 4,5 Prozent. Dass der Maschinenbauer trotz eines schwachen ersten Geschäftsquartals mit einem deutlichen Rückgang bei Umsatz und operativem Ergebnis an seinen Jahreszielen festhält, verfing bei den Anlegern nicht. Auch der Nettoverlust fiel höher als vor einem Jahr aus.

Die schwächelnden Titel von Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) konnten ebenso wie die des Konkurrenten DocMorris nicht dauerhaft von dessen Geschäftszahlen profitieren. Die Schweizer Online-Apotheke hatte im ersten Halbjahr von starken Zuwächsen bei rezeptpflichtigen Medikamenten und einem florierenden Geschäft mit digitalen Dienstleistungen profitiert und ihren Verlust verringert. Er hob zudem die Jahreszielspannen für den Umsatz und die bereingte operative Ergebnisprognose (Ebitda) an.

Die Aktionäre des Rüstungsunternehmens RENK freuten sich über einen Kursgewinn von 3,7 Prozent auf 51,81 Euro. JPMorgan-Analyst David Perry schürte bei den Anlegern Übernahmefantasie. Auch wenn er aktuell kein konkretes Übernahmeangebot ausmacht, sieht er die Augsburger doch als attraktives Ziel für einen größeren Branchenkollegen. Schließlich gebe es enormes Konsolidierungspotenzial im Sektor, so der Experte. Mit seinem Kursziel von 75 Euro liegt Perry auf einem Niveau, das die Aktien zuletzt im Oktober erreicht hatten.

Gefragt waren im Kielwasser von Renk auch HENSOLDT und Vincorion: Deren Titel legten um 1 beziehungsweise 2,9 Prozent zu. Dagegen stagnierten die Rheinmetall-Aktien auf ihrem jüngsten Kursniveau./gl/jha/