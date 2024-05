ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax verharrt auf hohem Niveau

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Konsolidierung des deutschen Aktienmarkts auf hohem Niveau hat sich am Dienstag fortgesetzt. Hatte der Leitindex DAX am Pfingstmontag noch leicht zugelegt, ging es am Dienstag im frühen Handel wieder moderat abwärts. Marktteilnehmer führen das Auf und Ab des Dax unter der Marke von 19 000 Zählern auf das Fehlen von Impulsen seitens der Unternehmen und der Konjunktur zurück.

Zuletzt lag der Dax mit 0,1 Prozent moderat im Minus bei 18 747 Punkten. In der vergangenen Woche hatte er knapp unter 19 000 Zählern ein Rekordhoch markiert. Der MDAX der mittelgroßen Werte sank am Dienstagmorgen um 0,6 Prozent auf 27 323 Punkte. Der EuroStoxx 50, das Leitbarometer der Eurozone , gab um 0,3 Prozent nach.

"Die internationalen Aktienmärkte befinden sich weiterhin in einer sehr soliden Verfassung", schrieb Analyst Andre Sadowsky von der Commerzbank. Er verwies darauf, dass der US-Leitindex Dow Jones Industrial am Vortag ein weiteres Rekordhoch oberhalb von 40 000 Punkten erreicht hatte. "Auch in Europa tendieren die meisten Indizes weiterhin auf hohen Niveaus. Es vergeht kaum eine Woche, in der keine neuen Allzeithochs markiert werden".

Im Dax waren die Kursausschläge überschaubar. Schlusslicht waren die Papiere von Siemens Energy mit minus 1,8 Prozent. Hier nahmen Anleger erneut Gewinne mit, nachdem sich der Kurs des Energietechnikkonzerns seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt hatte.

Im MDax sackten die Papiere der Online-Apotheke Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) um 9 Prozent ab auf den tiefsten Stand seit Oktober 2023. Die Bank UBS hat in ihrer Ersteinschätzung der Aktien zum Verkauf geraten.

Aktien von Kontron gewannen dagegen knapp 3 Prozent. Der Hersteller von Rechnertechnik hat von einem großen Autohersteller einen Auftrag für intelligente Ladestationen für Elektroautos erhalten. Das Auftragsvolumen betrage in einem ersten Schritt mindestens 200 Millionen Euro./bek/jha/