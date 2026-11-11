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11.11.2026 09:55:38

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax von Tech-Rally beflügelt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Gestützt von gut erholten Technologiewerten hat der deutsche Aktienmarkt zur Wochenmitte Fahrt aufgenommen. Der DAX stieg am Vormittag um 1,1 Prozent auf 26.629 Punkte und bleibt damit in Schlagdistanz zu seinem in der Vorwoche erreichten Rekordhoch von 26.692 Punkten. Auftrieb erhielt der Leitindex vor allem von deutlichen Kursgewinnen der Tech- und KI-Aktien Siemens Energy, Infineon und Siemens.

Der MDAX gewann am Mittwoch 0,5 Prozent auf 31.199 Zähler. Für den Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 1,0 Prozent aufwärts.

Anziehende Ölpreise und neue Zinssorgen traten damit etwas in den Hintergrund. Eine unerwartet hohe US-Inflation im Oktober hatte den US-Börsen am Dienstag fallende Kurse eingebrockt und die Erwartung steigender Leitzinsen in den Vereinigten Staaten erneut befeuert.

Im Technologiesektor sind die jüngsten Ängste vor einer strengeren Regulierung Künstlicher Intelligenz (KI) vorerst wieder verflogen. Zudem dämpfte der Cloudkonzern CoreWeave mit einem optimistischen Ausblick Zweifel am KI-Geschäft. Sorgen wegen der hohen Verschuldung des Unternehmens hatten zuletzt Bedenken hinsichtlich der hohen Kosten für den weltweiten KI-Ausbau und der Rentabilität hochkochen lassen, die den gesamten Sektor belastet hatten.

Im MDax gehörten die Aktien von Siltronic, Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)), Aixtron (AIXTRON SE), Elmos (Elmos Semiconductor) und JENOPTIK mit Kursaufschlägen zwischen 3,1 und 6,2 Prozent zu den Top-Werten. Im Dax ging es für Infineon und Siemens um 6,8 beziehungsweise 2,2 Prozent aufwärts.

Siemens Energy schnellten als Dax-Spitzenreiter um 7,7 Prozent nach oben. Der Energietechnikkonzern setzt sich nach einem Rekordjahr 2025/26 weitere ehrgeizige Wachstumsziele für die kommenden Jahre. Zudem wird das Aktienrückkaufprogramm bis Ende des Geschäftsjahres 2029/30 um bis zu neun Milliarden Euro ausgeweitet, zusätzlich zu dem derzeit laufenden Aktienrückkauf von bis zu sechs Milliarden Euro.

Eon (EON SE) hält an seinen Investitionsplänen fest, während Analysten im Vorfeld gemutmaßt hatten, dass der Stromnetzbetreiber sie nach oben schrauben könnte. In den ersten neun Monaten stagnierte das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) nahezu. Die Eon-Titel fielen um 1,5 Prozent.

Das starke Abschneiden im Energiehandel setzte sich bei RWE im dritten Quartal fort. Die Ergebnisse 2026 dürften sich im oberen Bereich der genannten Bandbreiten bewegen, teilte der Energiekonzern mit. In den ersten neun Monaten übertraf RWE die Erwartungen der vom Unternehmen befragten Analysten in dem Geschäftsbereich. Die RWE-Papiere legten um 1,0 Prozent zu.

Die Aktien von Brenntag (Brenntag SE) gaben nach Quartalszahlen den größten Teil ihrer seit Anfang Oktober verbuchten Kursgewinne ab. Zuletzt verloren sie auf dem letzten Platz im Dax 4,4 Prozent. Ein Händler bezeichnete den Bericht des Chemikalienhändlers als durchwachsen. So sei der Umsatz besser, das operative Ergebnis (Ebitda) aber etwas schlechter als erwartet ausgefallen.

Der Industriedienstleister Bilfinger (Bilfinger SE) bekam auch im dritten Quartal die Zurückhaltung der Kunden wegen des anhaltenden Nahostkonflikts zu spüren. Die im September gekappten Jahresziele wurden aber bestätigt. Die Bilfinger-Anteilsscheine sanken um 0,2 Prozent./edh/stk

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