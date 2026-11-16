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16.11.2026 09:48:38

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax vor Nvidia-Zahlen kaum bewegt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Für den DAX geht es zum Wochenauftakt wenig bewegt weiter. Im frühen Handel am Montag fiel der deutsche Leitindex um 0,04 Prozent auf 26.738,70 Punkte. Er bleibt damit in Reichweite seines Rekordes vom Donnerstag, als der Dax kurz die Marke von 27.000 Punkten überschritten hatte. Der MDAX verlor am Morgen 0,01 Prozent auf 30.697,74 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls leicht abwärts.

Die Aktienmärkte fieberten den Quartalszahlen von NVIDIA am Dienstag nach Börsenschluss entgegen, stellte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners fest: "Es ist gut möglich, dass bis dahin eine gewisse Zurückhaltung bei neuen Käufen herrscht." Ein unmittelbarer neuer Angriff auf die 27.000 Punkte könne für den Dax daher schwierig werden. KI-Zugpferd Nvidia steht angesichts seiner Führungskrise noch mehr im Fokus als ohnehin schon. An den asiatischen Börsen kamen Technologie-Aktien zum Wochenstart spürbar unter Druck.

Aktienstratege Mislav Matejka von JPMorgan bleibt nach der Berichtssaison aber grundsätzlich optimistisch für europäische Aktien. Er sieht bis zum Jahresende sowie im ersten Quartal weiteres Aufwärtspotenzial. Für Kursschwankungen könnte aber die Geopolitik sorgen. In dieser Woche steht ein historisches Dreiertreffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bevor. Abhängig von der Lage im Nahen Osten bleiben die zuletzt zurückgekommenen Ölpreise.

Unternehmensseitig zieht Uniper die Blicke auf sich. Der Energiekonzern lädt zum Kapitalmarkttag, außerdem befassen sich die Anleger mit dem geplanten Wiederverkauf von Uniper durch den Bund. RWE soll in einem Konsortium mit der Investmentgesellschaft KKR für Uniper geboten haben, nun aber in der zweiten Runde des Verkaufsprozesses ausgeschieden sein, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtete. Die RWE-Aktien büßten 0,3 Prozent ein.

Für Technologie-Aktien fiel der Wochenstart schwach aus. Der nächste Kursrutsch bei Tech-Werten in Asien belastete hierzulande unter anderem Chipkonzern Infineon aus dem Dax, dessen Aktien um 1,9 Prozent nachgaben. Auch andere Titel aus der Halbleiterbranche wie Aixtron (AIXTRON SE), Suss (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) und Siltronic gerieten unter Druck.

Die gebeutelten Rüstungswerte starteten derweil einen Erholungsversuch: Rheinmetall standen an der Dax-Spitze 2,3 Prozent im Plus. Dabei senkten die Analysten von Goldman Sachs ihr Kursziel für das Unternehmen von 2.100 auf 1.350 Euro und reihten sich in die Riege der zahlreichen Experten ein, die ihre Erwartungen nach der jüngsten Gewinnwarnung stark dämpften. Im MDax legten auch RENK und HENSOLDT zu.

Analystenkommentare bewegten die Aktienkurse ebenfalls. Die britische Investmentbank Barclays stufte WACKER CHEMIE auf "Overweight" nach oben. Analystin Katie Richards schrieb von niedrigen Markterwartungen an Wacker für das kommende Jahr. Sie sieht überproportionale Chancen im Polysilizium-Geschäft und mögliche EU-Unterstützung bei Silikonen. Die Aktien stiegen um 0,9 Prozent.

Für die Anteilsscheine von Evotec (EVOTEC SE) ging es um 0,5 Prozent nach unten. Dass der Pharma-Wirkstoffforscher einen neuen Zuschuss in Höhe von 2,9 Millionen US-Dollar (rund 2,6 Mio Euro) von der Gates Foundation erhielt, entpuppte sich nicht als Kurstreiber./niw/jha/

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