ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax wieder nah am Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat sich am Donnerstag seinem Rekordhoch genähert. Während neue Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump vorerst ausblieben, konnte der Leitindex die am Montag wegen eines von Trump ausgelösten Zollschocks entstandene Kurslücke nun schließen. "Trump gönnt uns eine Verschnaufpause", schrieben am Morgen die Devisen-Experten der Commerzbank.

Der Dax stieg nach gut einer Handelsstunde um 0,76 Prozent auf 21.751 Punkte, womit sein Abstand auf die Bestmarke von 21.800 Punkten auf rund 50 Zähler schrumpfte.

Für den MDAX ging es am Donnerstag um 0,60 Prozent auf 26.808 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte 0,7 Prozent zu.

In New York war die Stimmung unter den Anlegern am Vorabend gut und dies half auch hierzulande den Kursen. Ob neue Rekorde möglich sind, steht vor den am Freitag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten allerdings in den Sternen. Die Commerzbank-Experten verwiesen am Morgen auf das noch negativer gewordene US-Leistungsbilanzdefizit, das Trump aufstoßen dürfte. "Reagiert er auf die Zahlen in den kommenden Tagen mit neuen Androhungen, dürfte die Verschnaufpause nur kurz ausfallen", schrieben sie.

Als Stütze hinzu kamen am Donnerstag positive Reaktionen auf Quartalszahlen deutscher Unternehmen. Allen voran zogen Siemens Healthineers an der Dax-Spitze um fast sieben Prozent an, nachdem der Medizintechnikkonzern im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen hatte. Der Aktienkurs erreichte das höchste Niveau seit drei Jahren.

Bei QIAGEN sah es anders aus, hier gab der Kurs am Dax-Ende um 3,1 Prozent nach. Auch bei dem Diagnostikspezialisten enttäuschte das vierte Quartal nicht, allerdings monierten Experten den Wachstumsausblick für das derzeit laufende Jahresviertel.

Ein größerer Dax-Gewinner waren noch Infineon, die nach einer Hochstufung durch die Experten von Morgan Stanley um mehr als vier Prozent anzogen auf ihr höchstes Niveau seit Juni. Der Chipkonzern schalte einen Gang hoch auf seiner zyklischen Erholung, schrieb Analyst Lee Simpson in seiner Empfehlung. Mit erhöhten Zielen für 2025 und besseren Signalen für das zweite Quartal hebe sich der Chipkonzern sehr deutlich von den Rivalen ab.

BASF (BASF) setzte mit einem Anstieg um gut drei Prozent wie andere Chemiewerte zu einer Erholung an. Am Vortag schon hatten sich Sorgen wegen eines enttäuschenden Ausblicks des US-Agrarchemieunternehmens FMC Corporation gelegt und nun hieß es von den Analysten von JPMorgan, würden diese weiter gemildert durch Aussagen des Agrar-Spezialisten Corteva. Auch die Aktien des Corteva-Konkurrenten Bayer (BayWa) legten zu.

Im MDax fielen die RATIONAL-Papiere positiv auf mit einem Kursanstieg um 3,4 Prozent. Lobende Stimmen gab es bei dem Großküchenausstatter für die Marge, die zu einem etwas höher als erwarteten operativen Ergebnis beigetragen habe. Etwas hinter Rational folgte Aurubis, die nach der Vorlage von Quartalszahlen auf ein Plus von 2,5 Prozent kamen.

Für Gesprächsstoff sorgte auch Metro (METRO (St)), weil Großaktionär Kretinsky den Handelskonzern mit einer Offerte in Höhe von 5,33 Euro von der Börse nehmen will. Ein früherer Dax-Wert könnte damit von der Börsenbildfläche verschwinden. Am Vortag hatten die Papiere 36 Prozent unter dem Angebot geschlossen. Der Kurs stand nun mit zuletzt 5,37 Euro nun sogar etwas darüber./tih/mis