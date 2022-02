ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Entspannungssignale aus Moskau treiben an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hoffnungsschimmer im Ukraine-Konflikt haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstag auf Erholungskurs gebracht. Nach Meldungen der russischen Nachrichtenagentur Interfax zieht Russland offenbar einige Truppen im Süden und Westen in die Kasernen zurück. Am Aktienmarkt reagierten die Anleger darauf erleichtert. Der Dax (DAX 40) gewann zuletzt 1,23 Prozent auf 15 300 Punkte.

Sollte sich der deutsche Leitindex an diesem Tag über der runden Marke von 15 000 Punkten halten können, wäre dies ein positives Signal, erläuterte der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets. Derzeit sehe es danach aus, als würden die Bullen - also Anleger, die auf weitere Kursgewinne setzen - alles dafür tun, den Markt aus der Gefahrenzone zu holen.

Der MDAX der mittelgroßen Werte rückte in der ersten Handelsstunde um 1,28 Prozent auf 33 153 Punkte vor. Das Leitbarometer der Eurozone, der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50), gewann 1,3 Prozent.

Neben den geopolitischen Risiken bleibt gleichwohl die schärfere Gangart der US-Notenbank Fed zur Bekämpfung der Inflation eine der zentralen Belastungen für den Aktienmarkt. Viele Marktbeobachter rechnen im März mit einer Anhebung des US-Leitzinses um bereits 0,50 Prozentpunkte.

Beachtung finden dürften am Vormittag zudem die ZEW-Konjunkturerwartungen als einer der ersten Frühindikatoren für Februar. Die Dekabank erwartet nur eine leichte Verbesserung bei den Zahlen des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Bei aller Zuversicht mit Blick auf eine abklingende Corona-Pandemie und geringere Lieferengpässe dürften sich der Ukraine-Konflikt, die Sorge vor einer zu hohen Inflation und einer schnelleren Reaktion der Europäischen Zentralbank dämpfend bemerkbar machen, hieß es.

Auf Erholungskurs schwenkten die Aktien von Delivery Hero gemeinsam mit anderen deutschen Online-Werten. In der Vorwoche hatte der Essenslieferdienst Anleger mit einem düsteren Ausblick verschreckt und den Kurs in schwere Turbulenzen gebracht. Am Dienstag gewannen die Titel vorne im Dax 4,6 Prozent.

Die Aktien des Online-Gebrauchtwagenhändlers AUTO1 gewannen an der MDax-Spitze 4,3 Prozent, nachdem sie noch am Montag auf ein Rekordtief gefallen waren.

Im SDAX der kleineren Börsentitel legten die Anteile von KWS Saat (KWS SAAT SECo) nach einer Kaufempfehlung von Warburg Research um 2,7 Prozent zu./ajx/jha/