FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seiner scharfen Korrektur vom Rekordhoch zeichnet sich für den DAX am Donnerstag eine kleine Erholung ab. Die zuletzt miese Laune im weltweiten Technologie-Segment scheint sich dank der Fantasie des billionenschweren Börsengangs von Anthropic einstweilen etwas zu bessern. Der deutsche Leitindex legte in der ersten Dreiviertelstunde des Handels um 0,7 Prozent auf 25.927 Punkte zu. Mit Spannung verfolgen die Anleger auch auf den Dreiergipfel von Trump, Xi Jinping und Putin in Shenzhen.

Von seinem Rekord bei 27.001 Punkten vor genau einer Woche war der Dax zuletzt um nahezu 5 Prozent abgesackt. Die anfängliche Krise der KI-Werte zog im Tech-Bereich immer breitere Kreise. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technologie fiel auf das tiefste Niveau seit dem Sommer - gut 12 Prozent unter seinem Höchststand von Anfang Oktober.

Nachdem selbst der KI-Branchenprimus NVIDIA mit einem eigentlich beruhigend guten Quartalsbericht keinen Stimmungswandel erzeugt hatte, hoffen die Börsianer nun auf einen Anthropic-Impuls. Das mit dem Chatbot Claude bekannt gewordene Unternehmen geht an diesem Donnerstag in den USA an die Börse - mit einer Anfangsbewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar. Im aktiven Handel vor dem IPO liegen die Kurse jedoch bereits etwa 20 Prozent über dem Ausgabepreis.

Ein gelungener Start scheint damit sicher. Der Rekordbörsengang ist ein Meilenstein nicht nur für Anthropic selbst, sondern auch für die gesamte KI-Industrie. Denn zum einen zeigt die hohe Nachfrage das Vertrauen der Anleger in die Firma, die bislang hohe Verluste schrieb und noch Hunderte Milliarden Dollar in Rechenkapazitäten und Infrastruktur investieren will. Zum anderen signalisiert sie, dass sich die Anleger von den Sorgen über die Risiken künstlicher Intelligenz und den jüngsten Zweifeln an den Gewinnaussichten der Branche nicht grundsätzlich abschrecken lassen.

Der MDAX stieg am Donnerstagmorgen um ein Prozent auf 30.183 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es ebenfalls um 0,8 Prozent empor.

Techwerte wie Infineon und Siemens Energy im Dax oder Aixtron (AIXTRON SE), Siltronic, Suss und Elmos (Elmos Semiconductor) im MDax spielten in den Indizes die erste Geige. Branchenfremd übertrumpft wurden sie im SDAX nur von Medios mit einem Kurssprung um fast 10 Prozent. Die Aktien des Spezialpharma-Unternehmens profitieren von der Ankündigung umfangreicher Aktienrückkäufe.

Abwärts ging es derweil für Henkel (Henkel vz) und LANXESS nach skeptischeren Kommentaren der Experten von Kepler Cheuvreux. Bei Henkel strichen sie ihre Kaufempfehlung, bei Lanxess votieren sie nun sogar mit "Reduce"./ag/stk