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04.05.2026 09:39:38

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Freundlicher Start in den Mai

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem langen Wochenende und dem starken Donnerstag ist der DAX am Montag freundlich in den Monat Mai gestartet. Der deutsche Leitindex verbuchte im frühen Handel ein Plus von 0,27 Prozent auf 24.357 Punkte.

Am vergangenen Donnerstag hatte sich mit einer enormen Trendwende im Tagesverlauf das Chartbild klar aufgehellt. Nach einem Start am Tagestief von 23.715 Punkten hatte sich der Dax um fast zweieinhalb Prozent erholt und am Tageshoch geschlossen.

Für den MDAX mit den mittelgroßen Werten ging es am Montag um 0,64 Prozent auf 30.784 Zähler aufwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,1 Prozent nach.

Hinsichtlich des Nahost-Kriegs bleiben Anleger auf der Hut, blicken auf die Ölpreise und hoffen auf eine Öffnung der Straße von Hormus. Die Situation habe sich über das Wochenende nicht wesentlich verbessert, aber auch nicht wesentlich verschlechtert", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. Die Nachrichtenlage bleibe undurchsichtig.

Neue Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump auf Fahrzeuge aus der EU belasteten im Dax BMW, Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) und Volkswagen (Volkswagen (VW) vz). Die Abschläge beliefen sich auf bis zu 1,6 Prozent.

Trump-Drohungen seien in der Vergangenheit allerdings teilweise Verhandlungsmasse gewesen oder angepasst worden, kommentierte Marktanalyst Jens Klatt vom Broker XTB. Und auch jetzt seien rasche bilaterale Gespräche zwischen den USA und der EU mit deutschen Herstellern sehr wahrscheinlich.

Halbleiterwerte wie Aixtron (AIXTRON SE) und Infineon kletterten weiter nach oben und folgten der Tech-Rally in den USA und Asien. Selbst Siltronic stiegen ungeachtet einer Abstufung durch Oddo BHF.

Rheinmetall (Rheinmetall) erholten sich mit plus 2,8 Prozent und profitierten von einer Hochstufung durch Santander.

Thyssenkrupp (thyssenkrupp) will seine Stahlsparte nicht mehr an den indischen Konkurrenten Jindal verkaufen. Mittelfristig will sich Thyssenkrupp aber weiter vom Stahlgeschäft trennen. Vorbörslich deutlich im Minus, gewannen Thyssenkrupp zuletzt gut 1 Prozent.

Die Aktien der Parfümeriekette Douglas rutschten nach Quartalszahlen und einer Prognosesenkung um 4,3 Prozent ab./ajx/mis

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