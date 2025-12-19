ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Knapp im Plus am großen Verfallstag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung vom Vortag tut sich im DAX am Freitag zunächst nur wenig. Im frühen Handel verbuchte er ein Plus von 0,11 Prozent auf 24.225 Punkte. Die Wochenbilanz des Dax ist damit leicht positiv. Seit Jahresanfang hat der deutsche Leitindex um mehr als ein Fünftel zugelegt.

Im Handelsverlauf könnte es am Freitag etwas volatiler zugehen, denn an den Börsen ist großer Verfallstag; Kontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen laufen aus. Im Dax steht laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners besonders die 24.000-Punkte-Marke im Blick.

Der MDAX der mittelgroßen Werte gewann 0,16 Prozent auf 30.331 Zähler. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone , bewegte sich um seinen Vortagesschluss.

Die Aktien der deutschen Sportartikelhersteller adidas und Puma (PUMA SE) gaben im Zuge enttäuschender Geschäftszahlen von Nike um 0,5 Prozent und 1,4 Prozent nach. Probleme hat der US-Konzern weiter in China und mit seiner Marke Converse.

Im Gegensatz zu Nike konnte der US-Logistiker FedEx mit seinen Geschäftszahlen und dem Ausblick überzeugen. Dies wirkte sich hierzulande auf die Papiere der DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) positiv aus mit plus 0,9 Prozent.

Die Titel des Baumarktkonzerns Hornbach Holding (HORNBACH) sanken nach detaillierten Zahlen für das dritte Quartal um 3,3 Prozent. Damit testeten sie die Unterstützung im Bereich 82-Euro-Marke./ajx/stk