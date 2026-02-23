DAX 40

25 131,34
-129,35
-0,51 %

23.02.2026 10:20:38

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Moderate Verluste - Neue US-Zollunsicherheit

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX ist nach einem versöhnlichen Wochenausklang am Montag etwas unter Druck geraten. Die Verluste hielten sich aber trotz der Unsicherheit über neue US-Zölle in Grenzen. In der ersten Handelsstunde sank der deutsche Leitindex um 0,34 Prozent auf 25.174 Punkte. Das Mitte Januar erreichte Rekordhoch von 25.507 Punkten rückt damit wieder etwas weiter in die Ferne. Doch die viel beachtete runde Marke von 25.000 Punkten geriet nicht annähernd in Gefahr.

Der MDAX, der die mittelgroßen hiesigen Börsentitel enthält, fiel am Montagvormittag mit einem Minus von 0,22 Prozent auf 31.753 Punkte ebenfalls nur wenig zurück. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es nach der jüngsten Rekordjagd um knapp 0,2 Prozent bergab.

Die positive Marktreaktion vom Freitagnachmittag auf die Entscheidung des obersten US-Gerichts gegen viele der globalen Zölle der US-Regierung machte damit etwas Ernüchterung Platz. Die EU-Regierungschefs hätten verhaltener auf den Gerichtsbeschluss reagiert als vor einem Monat auf Donald Trumps Drohungen wegen Grönland, betonte Experte Greg Fuzesi von der US-Bank JPMorgan. Zunächst ändere sich faktisch nichts an den Zöllen, die der amerikanische Präsident gegen die EU verhängt habe. Gegenmaßnahmen der EU erwartet Fuzesi daher eher nicht.

Ifo-Präsident Clemens Fuest hält das Gerichtsurteil politisch zwar für eine gute Nachricht, warnte in einem Interview mit dem "Handelsblatt" aber vor wachsenden Risiken für die Wirtschaft.

Wenige Stunden, nachdem das oberste US-Gericht am Freitag einen Großteil von Trumps Zöllen auf Basis eines Notstandsgesetzes aus den 1970er Jahren als unzulässig erklärt hatte, kündigte Trump einen weltweiten Zollsatz auf Importe in die USA von 10 Prozent an. Diesen hob er am Folgetag auf 15 Prozent an. Damit schöpft er die Höchstgrenze eines Handelsgesetzes aus den 1970er Jahren, auf das er sich beruft, voll aus.

Nun versuchen die EU und andere Länder, die genauen Folgen für die globale Wirtschaft abzuschätzen. Im EU-Parlament ist an diesem Montag eine Sondersitzung des Rechtsdienstes und des Verhandlungsteams, das für ein Zollabkommen zwischen den USA und der EU zuständig war, geplant. Die Europäische Kommission verlangt von den USA, eine vereinbarte Zollobergrenze von 15 Prozent in jedem Fall nicht zu überschreiten.

Am stärksten unter Druck in Europa standen angesichts der Zollunsicherheit exportsensible Titel aus den Branchen Technologie und Industrie. Im Dax zählten der Softwarekonzern SAP (SAP SE) und der Flugzeughersteller Airbus (Airbus SE) mit Abschlägen von 1,6 und 1,3 Prozent zu den größten Verlierern. Vergleichsweise gefragt waren dagegen neben den als defensiv geltenden Versorger- und Telekommunikationswerten die Aktien von Banken und Versicherern. Für Dax-Spitzenreiter Commerzbank ging es um 1,6 Prozent hoch.

Die zuletzt rekordhungrigen Titel des Baukonzerns HOCHTIEF büßten 2,2 Prozent ein. Die spanische Bank Santander strich ihre positive Anlageempfehlung. Sie hob zwar das Kursziel etwas an, liegt damit aber immer noch klar unter dem aktuellen Bewertungsniveau./gl/stk

Zoll-Chaos: ATX und DAX schwächer -- Hang Seng geht stark aus dem Handel
Der heimische Aktienmarkt gibt am Montag nach, während der deutsche Leitindex ebenfalls schwächer tendiert. Die Börse in Hongkong präsentierte sich am Montag sehr stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

