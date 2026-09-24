ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Verluste - Hohe Ölpreise verunsichern

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Donnerstag seine Vortagesverluste etwas ausgeweitet. Auf die Stimmung drückte, dass die Ölpreise weiterhin auf hohem Niveau notieren.

Im frühen Handel büßte der deutsche Leitindex 0,2 Prozent auf 25.352 Punkte ein, womit er erneut die 100-Tage-Durchschnittslinie testete. In der Vorwoche war der Dax bereits zeitweise unter dieses längerfristige Trendbarometer gerutscht, hatte sich dann aber gefangen. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen verlor 0,6 Prozent auf 31.031 Zähler.

Die Entwicklung am Ölmarkt, momentan maßgeblich für die Inflations- und Zinserwartungen, verunsichert die Anleger weiter. Am Mittwoch hatten die zuletzt etwas moderateren Ölpreise wieder deutlich angezogen, nachdem in der Straße von Hormus erneut ein Frachtschiff unter Beschuss geraten war. Der Iran knüpfte eine mögliche Öffnung derweil in Gesprächen mit den USA an Bedingungen. Am Vormittag kostete ein Fass der Nordseesorte Brent klar mehr als 100 Dollar.

Als Belastung erwies sich zudem, dass die Rekorde im NASDAQ 100 vom Dienstag am Vorabend nicht bestätigt werden konnten. Der US-Auswahlindex der Technologiebörse legte am alten Höchststand vom Juni wieder den Rückwärtsgang ein.

Im Fokus steht am Donnerstag das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping. Die bis November ausgesetzten zusätzlichen Zölle auf Importe chinesischer Waren werden unterdessen laut US-Finanzminister Scott Bessent um weitere zwei Monate aufgeschoben. Das sagte Bessent dem Sender Fox News zu Beginn eines dreitägigen Staatsbesuchs des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Washington.

Unter den besten Werten im Dax stiegen die Papiere von MTU (MTU Aero Engines) um gut ein Prozent. Die US-Bank Citigroup hatte ihre Verkaufsempfehlung für die Anteilsscheine aufgegeben und rät nun zum Kauf. Der deutliche Bewertungsabschlag gegenüber dem Wettbewerber SAFRAN habe den schlechteren Barmittelumschlag des Triebwerkherstellers bisher angemessen wiedergegeben, schrieb der neu zuständige Analyst Conor Dwyer. Der Barmittelumschlag ist ein Maß dafür, wie lange das Kapital im operativen Geschäft gebunden ist. Der Experte erwartet nun eine Veränderung der Gemengelage mit deutlicher Besserung beim Cashflow bis 2030.

Als Schlusslicht im Nebenwerteindex SDAX sackten die Aktien von Verbio (VERBIO Vereinigte BioEnergie) um mehr als sechs Prozent ab. Das Gewinnziel des Biokraftstoffherstellers hatte enttäuscht.

An der Index-Spitze gewannen die Akten der Shelly Group (Shelly) 4,5 Prozent auf 67,30 Euro. Der Technologiekonzern Schneider Electric steht vor der Übernahme des Herstellers von intelligenten Elektro-Geräten (smart devices). Die Franzosen unterbreiteten ein Übernahmeangebot von 70 Euro je Aktie./la/jha/