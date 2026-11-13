ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Zurückhaltung nach Rekordhoch beim Dax

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach seinem jüngsten Höhenflug hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag eine Atempause eingelegt. Der DAX notierte am Vormittag 0,3 Prozent tiefer bei 26.706 Punkten. Am Vortag war der Leitindex erstmals über die runde Marke von 27.000 Punkten geklettert, letztlich aber darunter geblieben. Auf Wochensicht zeichnet sich für den Dax ein Plus von rund dreieinhalb Prozent ab.

Der MDAX verlor am Freitagvormittag 0,8 Prozent auf 30.625 Zähler. Für den Eurozone -Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,3 Prozent abwärts.

Die Vorgaben aus Übersee sind durchwachsen und die Geopolitik liefert hinsichtlich eines möglichen Endes des Iran-Kriegs keine klaren Signale. Die Ölpreise zeigten sich zuletzt stabil. Der Technologiesektor steckt den Rücktritt von NVIDIA-Chef Jensen Huang derweil gut weg.

Die Papiere von CTS Eventim legten zuletzt um 2,9 Prozent zu. Der Eventvermarkter hatte im dritten Quartal wegen Problemen im Veranstaltungsgeschäft weniger umgesetzt und verdient. Analysten sprachen von einem durchwachsenen Quartal. Die Bestätigung der Jahresprognose wirke aber beruhigend, schrieb Analystin Annick Maas von Bernstein Research.

Deutsche Euroshop (Deutsche Euroshop) profitierte in den ersten neun Monaten von höheren Mieten, Abfindungen von Mietern und geringeren Kosten. Der Betreiber von Einkaufszentren hatte bereits Anfang November den Gewinnausblick für 2026 erhöht und das Umsatzziel präzisiert. Die Anteilsscheine verteuerten sich um 2,2 Prozent.

Die Energiekonzerne RWE und Eon (EON SE) können sich einem Pressebericht zufolge möglicherweise auf einen Geldregen aus Berlin freuen. Die Bundesregierung wolle deren Anteil von einem Drittel an dem Brennelemente-Hersteller Urenco mit Sitz in Großbritannien kaufen, berichtete die "Welt" am Donnerstagabend auf ihrer Internetseite. Ein Verkauf würde beiden Unternehmen einen erheblichen Wertzuwachs durch eine Randbeteiligung bescheren und die Bilanz stärken, bemerkte ein Marktbeobachter. Die Eon-Titel gewannen als bester Dax-Wert 1,3 Prozent, für RWE ging es um 0,1 Prozent nach oben.

Mit Kursabschlägen von jeweils rund 8 Prozent litten die Aktien von GFT Technologies (GFT SE) und Indus Holding (INDUS) unter Analystenabstufungen und gehörten zu den schwächsten Werten im SDAX. Das Analysehaus MPCM hatte GFT von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Investmentbank Oddo BHF senkte ihr Anlagevotum für Indus von "Outperform" auf "Neutral"./edh/mis