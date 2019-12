ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Anleger nutzen niedrigere Kurse zum Kauf

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch die Erholung vom Dienstagnachmittag fortgesetzt. Der Dax (DAX 30) kletterte um 0,58 Prozent auf 13 146,74 Punkte und setzte sich von der 13 000er Marke wieder stärker nach oben ab. Investoren gingen auf niedrigerem Niveau wieder ins Risiko und kauften Aktien. Der MDAX der mittelgroßen Börsentitel schloss 0,27 Prozent höher mit 27 350,96 Zählern.

Am Vortag war der deutsche Leitindex zunächst deutlich abgesackt, hatte die Verluste anschließend aber fast komplett wieder aufgeholt. "Für alle, die in den besten Wochen des Jahres unterinvestiert waren, sind Tage wie gestern willkommene Kaufgelegenheiten", sagte Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.

Wieviel die Kursgewinne letztlich wert sind, dürften die kommenden Handelstage zeigen. An diesem Abend tritt der geldpolitische Ausschuss der US-Notenbank zusammen, um über die künftige Ausrichtung zu beraten. Am Donnerstag folgt die erste Sitzung der EZB unter der neuen Chefin Christine Lagarde sowie mit der Parlamentswahl in Großbritannien das nächste Großereignis. Und schließlich könnte am Wochenende in den USA die Entscheidung über weitere Strafzölle auf Importwaren aus China fallen.

Unter den Einzelwerten schnellten die Aktien von Aurubis (Aurubis (ex Norddeutsche Affinerie)) nach Jahreszahlen um fast elf Prozent hoch auf den höchsten Stand seit April. Analyst Eugene King von Goldman Sachs lobte die Geschäftszahlen der Hamburger Kupferschmiede. So habe der operative Gewinn die Markterwartung um 8 Prozent überboten.

An der Dax-Spitze gewannen Eon (EON SE) 2,7 Prozent. Das Investmenthaus Bernstein rechnet in einer Studie bei dem Versorger mit einem starken Jahr 2020. Auf den Plätzen hinter Eon folgten Autowerte und Zulieferer: Daimler, Continental und BMW und Infineon legten um bis zu 1,7 Prozent zu.

Dax-Schlusslicht waren wie schon am Dienstag die Aktien von Wirecard mit einem Minus von 4,5 Prozent. Händler begründeten die Verluste erneut mit Leerverkäufen, also mit der Spekulation von Investoren auf einen weiter fallenden Kurs des Zahlungsabwicklers.

Im SDAX zogen Hornbach Holding (HORNBACH) um 7,4 Prozent an. Der Baumarktbetreiber hatte nach einem guten dritten Geschäftsquartal die Gewinnprognose erhöht. Die Papiere von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) profitierten mit einem Plus von 8,2 Prozent vom Einzug des Teams in das Achtelfinale der Champions League.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) stieg am Mittwoch um 0,43 Prozent auf 3687,45 Punkte. In Paris legte der Cac-40 (CAC 40) leicht zu, während der Londoner FTSE 100 einen Tag vor der Parlamentswahl fast unbewegt aus dem Handel ging. In den USA trat der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) zum europäischen Börsenschluss auf der Stelle.

Der Euro legte am Nachmittag nach Inflationsdaten aus den USA etwas zu und notierte zuletzt mit 1,1095 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor 1,1075 (Dienstag: 1,1077) festgesetzt.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite auf minus 0,33 Prozent von minus 0,30 Prozent am Vortag. Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,14 Prozent auf 144,45 Punkte. Der Bund-Future legte am Abend um 0,26 Prozent auf 172,63 Punkte zu./bek/fba

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---