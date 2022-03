ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax beendet starke Erholungswoche im Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag einmal mehr von vorsichtigen Hoffnungen auf Fortschritte bei Ukraine-Krieg beflügelt worden. Auslöser war ein Bericht der russischen Nachrichtenagentur Interfax, wonach der russische Präsident Wladimir Putin gewisse positive Entwicklungen in den Gesprächen mit der Ukraine sieht.

Der Dax (DAX 40) baute daraufhin seinen Gewinn auf bis zu 3,7 Prozent sprunghaft aus. Im späten Handel bröckelte der deutsche Leitindex aber merklich ab und schloss nur noch mit einem Plus von 1,38 Prozent bei 13 628,11 Punkten. Daraus ergibt sich für den Index ein Wochengewinn von vier Prozent. Doch seit Jahresbeginn steht immer noch ein Kurseinbruch von rund 14 Prozent zu Buche. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen gewann am Freitag 1,68 Prozent auf 29960,19 Punkte.

Auf europäischer Ebene ging es ebenfalls aufwärts. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) gewann 0,97 Prozent auf 3686,78 Zähler. Der Pariser Leitindex und der FTSE 100 in London stiegen um jeweils rund 0,8 Prozent. In den USA legte der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) zum Börsenschluss in Europa um rund 0,3 Prozent nach.

Wegen des anhaltenden Ukraine-Krieges und der hohen Inflation bleibt die Lage an den Aktienmärkten zwar angespannt. Die Autoren des Börsenbriefs "Bernecker-Daily" zeigten sich aber vorsichtig optimistisch. "Nach zwei Ausverkaufstagen verläuft eine Marktstabilisierung (nun) etwas vorsichtiger, aber überzeugender", hieß es. Entscheidend sei allerdings eine Waffenruhe in der Ukraine - ansonsten "wird nicht wirklich investiert, weil Kriege in ihrem täglichen Verlauf nicht vorhersehbar sind".

Mit Blick auf die Berichtssaison wurde es nach der jüngsten Zahlenflut merklich ruhiger am deutschen Aktienmarkt. Beim Chemiekonzern LANXESS honorierten die Anleger Zahlen und Ausblick mit einem Kursaufschlag von 4,5 Prozent. Damit waren die Aktien größter Gewinner im MDax. Die Kölner erfüllten 2021 trotz hoher Kosten die Gewinnerwartungen am Markt und streben 2022 ein deutliches Ergebniswachstum an. Allerdings sind die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs dabei noch nicht berücksichtigt. Experten hoben einhellig den Ausblick auf das erste Quartal positiv hervor.

Der Flughafenbetreiber Fraport konnte im Februar die Passagierzahlen gegenüber dem lockdowngeprägten Vorjahreszeitraum mehr als verdreifachen. Im Vergleich zum Februar 2019 - also vor Ausbruch der Corona-Pandemie - haben sich die Zahlen aber mehr als halbiert. Die Aktien zogen im MDax um 2,5 Prozent an.

Bei dem im Kleinwerte-Index SDAX gelisteten Biotechnologieunternehmen MorphoSys konnten sich die Anleger über ein Kursplus von 3,1 Prozent freuen. Morphosys ordnet die Forschung bei seiner US-Tochter Constellation Pharmaceuticals neu und schreibt deshalb knapp eine Viertelmilliarde Euro ab. Am Vortag hatte die Abschreibung den Aktienkurs noch belastet.

Gefragt blieben zudem einige Aktien aus dem Bereich Alternative Energien wie die Siemens-Gamesa-Mutter Siemens Energy und der Solarkonzern SMA Solar: Sie gewannen 4,3 beziehungsweise 6,1 Prozent. Gesprächsthema am Markt bleibt die Energiewende, die durch die Folgen des Krieges in der Ukraine indirekt vorangetrieben wird. Die Europäische Union will die Abhängigkeit von russischem Gas und Öl reduzieren.

Der Euro kostete zuletzt 1,0943 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0990 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,02 Prozent am Vortag auf 0,12 Prozent. Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) fiel um 0,53 Prozent auf 141,04 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,14 Prozent auf 162,66 Zähler./edh/he

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---