ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax dank Zinshoffnungen auf Fünfwochenhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitag den dritten Tag in Folge gestiegen. Die Hoffnung auf sinkende Zinsen ließ den DAX am Nachmittag auf den höchsten Stand seit fünf Wochen steigen. Er schloss 1,15 Prozent höher bei 18.748,18 Punkten. Daraus resultierte für den Leitindex ein Wochengewinn von rund anderthalb Prozent. Damit fehlen dem Börsenbarometer nur noch gut 100 Punkte bis zu seinem Rekordhoch von Mitte Mai. Für den MDAX ging es letztlich um 0,61 Prozent auf 25.904,22 Zähler nach oben.

Am Vortag hatte eine rückläufige Teuerung in den USA erneut die Erwartung baldiger Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed und mithin auch die deutschen Aktienkurse befeuert. "Die US-Kerninflation zeigt deutliche Abkühlung", schrieben die Ökonominnen Tiffany Wilding und Allison Boxer vom Vermögensverwalter Pimco. "Diese Entwicklungen könnten die Federal Reserve zu einer ersten Zinssenkung bereits im September bewegen".

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 1,3 Prozent auf 5043 Punkte nach oben. Auch die Länderbörsen in Paris und London gingen mit positiven Vorzeichen ins Wochenende. In den USA stieg der Wall-Street-Leitindex Dow Jones Industrial wieder über die Marke von 40.000 Punkten, erklomm dabei ein Rekordhoch und notierte zum Börsenschluss in Europa rund 0,8 Prozent über dem Vortagesschluss.

Unter den Einzelwerten im Dax gewannen MTU Aero Engines 2,6 Prozent auf 251,60 Euro. Die US-Bank Jefferies hatte ein Kursziel von 300 Euro für die Papiere des Triebwerksherstellers ausgerufen und zum Kauf geraten.

Im MDax sackten die Aktien von Lufthansa nach einer Gewinnwarnung zwischenzeitlich um bis zu 3,8 Prozent ab, erholten sich jedoch im späten Handel und endeten mit einem Plus von 0,8 Prozent. Die Fluggesellschaft reduzierte nach einem deutlichen Gewinnrückgang im zweiten Quartal das Ziel für das operative Ergebnis 2024.

Der Internetdienstleister IONOS stutzte nach den ersten sechs Monaten sein Umsatzziel für das Gesamtjahr zurecht. Zwar entwickelte sich das Kerngeschäft mit dem Internethosting und Speicherplatz im Netz planmäßig, doch die Umsätze im margenschwachen Aftermarketgeschäft blieben hinter den Erwartungen zurück. Die Aktie fiel als SDax-Schlusslicht (SDAX) um 8,4 Prozent.

Redcare Pharmacy (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) erholten sich mit plus 3,3 Prozent etwas von dem deutlichen Rücksetzer am Vortag. Bei Gerresheimer, Süss Microtec (SÜSS MicroTec SE) und Fielmann wurden Gewinnmitnahmen registriert. Süss Microtec gaben mit 7,4 Prozent am stärksten nach. Alle drei Aktien hatten am Vortag kräftig zugelegt.

Am Devisenmarkt legte der Euro auf 1,0907 US-Dollar zu. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag auf 1,0890 Dollar festgesetzt.

Am Anleihenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,57 Prozent am Donnerstag auf 2,53 Prozent. Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,23 Prozent auf 124,48 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,04 Prozent auf 131,70 Punkte./edh/he

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---