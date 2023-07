ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax-Erholungsrally geht weiter

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat am Donnerstag dank anhaltender Zinshoffnungen und starker Technologieaktien seine Erholungsrally fortgesetzt. Nach einem lethargischen Handelsauftakt baute der deutsche Leitindex sein Plus aus und schloss 0,74 Prozent höher bei 16 141,03 Punkten. Damit verzeichnete er nicht nur den fünften Gewinntag in Folge, sondern machte auch die vorangegangene, viertägige Verlustserie wieder wett. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es derweil nur um 0,16 Prozent auf 27 996,28 Punkte hoch.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) verabschiedete sich ebenso mit Gewinnen aus dem Handel wie die nationalen Indizes in Paris und London. In New York behauptete sich der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) zum europäischen Börsenschluss nur knapp in positivem Terrain, während der technologielastige NASDAQ 100 deutlich zulegte.

Auffällig ist laut Beobachter Andreas Lipkow, dass die Marktteilnehmer eher negative Daten fast vollständig ausblendeten und sich hauptsächlich auf die Preisdaten sowie die damit verbundene Zinspolitik etwa der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed fokussierten. Die Dax-Erholung hatte am vergangenen Freitag mit einem verhalten positiv aufgenommenen US-Arbeitsmarktbericht für den vergangenen Monat begonnen, welcher Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Fed-Zinserhöhungszyklus schürte.

Neue Nahrung bekamen diese am Mittwoch und Donnerstag von Inflationsdaten aus den Vereinigten Staaten, die für den Juni eine weitere deutliche Abschwächung der Teuerungsraten belegten. "Die Inflation in den USA und die Gemüter der Anleger kühlen sich gerade synchron zueinander ab", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Auch das charttechnische Bild hellt sich für den Dax zunehmend auf. Bereits am Dienstag hatte er es wieder über die von Experten als wichtig für den mittel- bis langfristigen Trend erachtete 100-Tage-Linie geschafft und am Mittwoch über die 21- und 50-Tage-Linien als Indikatoren für die kurz- bis mittelfristige Tendenz. Marktbeobachter machen nun das Hoch vom Monatsanfang bei 16 209 Punkten als nächstes Ziel aus.

Im Dax wie auch in den anderen deutschen Indizes zählten Technologiewerte am Donnerstag im Schlepptau der starken US-Börse Nasdaq zu den größten Gewinnern. Während Infineon und SAP (SAP SE) im Leitindex um 2,3 beziehungsweise 1,9 Prozent anzogen, belegten Aixtron (AIXTRON SE) und TeamViewer vordere Plätze im MDax.

Gefragt blieben angesichts der Hoffnungen auf bald nicht mehr steigende Zinsen Immobilienwerte, wie die Kursgewinne von Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)), LEG (LEG Immobilien) und TAG (TAG Immobilien) zeigten.

Wacker Neuson (Wacker Neuson SE) zählte mit einem Kursplus von 5,5 Prozent zu den besten Titeln im Nebenwerte-Index SDAX. Im Zuge vorläufiger Halbjahreszahlen, die eine deutliche Steigerung von Umsatz und insbesondere operativem Ergebnis (Ebit) belegten, hob der Baumaschinenhersteller seine Jahresziele an. Diese lägen nun über seinen und den Konsensschätzungen, kommentierte Jefferies-Analyst Martin Comtesse.

Recht gelassen reagierten Börsianer auf eine Gewinnwarnung von BASF - auch wenn die Aktien des Chemiekonzerns mit minus 0,7 Prozent zu den wenigen Verlierern im Dax zählten. Nach zuletzt mehreren Gewinnwarnungen in der Branche seien die gesenkten Jahresziele der Ludwigshafener "überhaupt keine Überraschung mehr", sagte ein Händler.

Schlusslicht im MDax war SMA Solar mit einem Kursrückgang um 4,7 Prozent. Das Analysehaus Jefferies strich seine Kaufempfehlung für die Aktien des Solarkonzerns und begründete dies mit einer zu erwartenden Abschwächung der Auftragslage.

Südzucker (Südzucker) konnte bei den Anlegern nicht punkten, obwohl der Konzern dank gut laufender Geschäfte im Segment Zucker zuversichtlich für das laufende Quartal ist: Die Aktien gaben im SDax um 1,6 Prozent nach.

Am Devisenmarkt setzte der Euro mit einem Anstieg auf zuletzt 1,1198 US-Dollar seinen Höhenflug fort. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1182 Dollar festgesetzt.

Am Anleihenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,69 Prozent am Mittwoch auf 2,55 Prozent. Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) stieg um 0,91 Prozent auf 124,24 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,87 Prozent auf 133,12 Punkte zu./gl/he

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---