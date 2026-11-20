FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat seine Verlustserie am Freitag beschleunigt fortgesetzt und auf sechs Handelstage ausgeweitet. Der deutsche Leitindex fiel unter die Marke von 25.000 Punkten, nachdem er in der Vorwoche noch ein Rekordhoch bei knapp 27.002 Zählern erreicht hatte.

Zum Handelsende notierte der Dax praktisch auf seinem Tagestief 2,60 Prozent im Minus bei 24.802,78 Punkten. Damit rutschte er unter seine einfache 200-Tage-Linie und sendete ein charttechnisches Schwächesignal für den langfristigen Trend. Daraus resultierte ein Wochenverlust von mehr als sieben Prozent. Der MDAX schloss am Freitag 2,59 Prozent tiefer bei 28.740,31 Zählern.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 2,8 Prozent nach unten. Auch an den Börsenplätzen in Zürich und London endeten die Leitindizes in schwacher Verfassung. In den USA rutschte der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 um mehr als drei Prozent ab. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor rund ein halbes Prozent.

Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg halten die Stimmung für "stark angeknackst". Unsicherheiten rund um den Fortgang des Rechenzentrenausbaus in den USA hielten an, und mögliche Folgen der Krise des KI-Motors NVIDIA schwebten über dem Markt. Anhaltende Zinssorgen sowie der starke US-Dollar wirkten als zusätzlicher Bremsklotz.

Die Hoffnung auf einen Stimmungsumschwung im zuletzt gebeutelten Technologiesektor durch einen erfolgreichen Rekord-Börsengang von Anthropic war nicht aufgegangen. Die zu 83 US-Dollar ausgegebenen Aktien waren am Donnerstag zunächst sehr gefragt, bröckelten danach aber merklich ab. Am Freitag ging es um knapp 10 Prozent auf zuletzt 87,60 Dollar bergab.

Auch der restliche Technologiesektor blieb unter Druck. So büßten die Dax-Werte Infineon und Siemens Energy 7,9 beziehungsweise 6,6 Prozent ein. Aixtron (AIXTRON SE), JENOPTIK und Suss (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)) verbuchten im MDax Kursabschläge zwischen 9,5 und 11,8 Prozent.

Bei Scout24 kochten KI-Verdrängungssorgen wieder hoch, nachdem JPMorgan-Experte Marcus Diebel seine Empfehlung gestrichen hatte. Mittelfristig fürchtet Diebel für die Branche den Verlust margenstarker Werbeeinnahmen sowie härtere Verhandlungen mit Maklern. Die Scout24-Papiere fielen als Dax-Schlusslicht um acht Prozent.

Gewinner waren rar gesät - darunter freenet und AUTO1. Die Aktien des Mobilfunkanbieters Freenet wurden von Barclays zum Kauf empfohlen, jene von Auto1 wurden von der Berenberg Bank hochgestuft. Europaweit fielen ansonsten Branchen mit Defensivqualitäten wie Nahrungsmittel & Getränke als Ziele für Anlegergelder auf./edh/zb

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---