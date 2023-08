ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Gewinne - Dax nur knapp unter 16 000 Punkten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax (DAX 40) hat am Donnerstag an seine Vortagserholung angeknüpft. Als hilfreich erwiesen sich erfreuliche Inflationsdaten aus den USA. Der deutsche Leitindex konnte sich zwar nicht oberhalb der runden Marke von 16 000 Punkten halten, behauptete am Ende aber ein Plus von 0,91 Prozent auf 15 996,52 Punkte. Für den MDAX der mittelgroßen Unternehmen ging es um 1,10 Prozent auf 28 334,22 Punkte hoch.

Die Teuerung in der weltgrößten Volkswirtschaft zog im Juli zwar etwas an, blieb aber ein klein wenig unter der Erwartung von Volkswirten. Die Inflation ist ein wichtiger Signalgeber für die US-Notenbank im laufenden Zinserhöhungszyklus zur Inflationsbekämpfung. Hoffnungen auf eine Zinspause der Fed im September könnten nun wieder neue Nahrung bekommen.

Davon profitierten am Donnerstag auch die europäischen Börsen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) verabschiedete sich knapp 1,6 Prozent höher aus dem Handel. In Paris ging es ähnlich stark nach oben, während London belastet von schwachen Rohstoffwerten nicht so deutlich zulegte. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gewann zum europäischen Börsenschluss 0,8 Prozent.

Die Agenda am deutschen Aktienmarkt prägte eine Flut von Quartalszahlen. Im Dax enttäuschte Siemens, die Aktien des Index-Schwergewichts waren mit minus 4,8 Prozent Schlusslicht. Der Technologiekonzern verfehlte im abgelaufenen Quartal die Erwartungen von Analysten, insbesondere in der Sparte Digital Industries.

Die RWE-Titel drehten nach anfänglichen Gewinnen ins Minus und schlossen 1,2 Prozent tiefer. Ein Händler verwies auf Äußerungen des Managements in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Diese hätten Anleger enttäuscht, die auf einen Aktienrückkauf gehofft hätten.

Dagegen konnten die Versicherer mit ihren Zwischenberichten überzeugen. Die Papiere von Dax-Spitzenreiter Allianz zogen um 4,9 Prozent an. Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) und Hannover Rück gewannen 2,3 beziehungsweise 4,1 Prozent. Die Titel der Niedersachsen hatten bereits am Mittwoch von der Zahlenveröffentlichung profitiert.

Im MDax hatte Vitesco (Vitesco Technologies) mit einem Kursanstieg um 6,3 Prozent die Nase vorn, nachdem der Hersteller von Antriebstechnik im zweiten Quartal überraschend gut abgeschnitten hatte. LEG Immobilien überzeugte trotz eines Milliardenverlusts - die Aktien zogen um 3,6 Prozent an.

Bei Thyssenkrupp stand ein Plus von 3,9 Prozent zu Buche. Moses Ola von der US-Bank JPMorgan lobte den Quartalsbericht des Industriekonzerns. Sowohl aus Sicht der einzelnen Sparten als auch hinsichtlich des Zahlungsmittelzuflusses (Cashflow) seien die Zahlen stark. Das Stahlgeschäft in Europa habe mit dem operativen Gewinn die Markterwartung fast um ein Fünftel überboten.

Dagegen verloren die Aktien von SMA Solar 6,9 Prozent. Im Blick stand der enttäuschende Auftragseingang des Herstellers von Solar-Wechselrichtern.

Die Anteilscheine von MDax-Schlusslicht Jungheinrich sackten um 7,2 Prozent ab. Analyst Alexander Hauenstein von der DZ Bank erinnerte daran, dass Konkurrent Kion (KION GROUP) seine Jahresziele erhöht hatte. Die bloße Bestätigung von Jungheinrich könnte da für Verstimmung gesorgt haben.

Der Euro behauptetet mit 1,1014 US-Dollar nur einen Teil seiner Gewinne nach den US-Inflationsdaten. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1019 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 2,49 Prozent am Vortag auf 2,56 Prozent. Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) fiel um 0,38 Prozent auf 124,39 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,23 Prozent auf 132,48 Punkte./gl/he

