FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Freitag in einem weltweit freundlichen Börsenumfeld seine Erholung fortgesetzt. Halbleiter- und andere Werte mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) waren gefragt. Ein weiterer Kursrückgang beim KI-Chip-Giganten NVIDIA hielt sich in Grenzen und bremste auch die Branche nicht. Auf Kaufinteresse stießen zudem Rüstungstitel.

Zum Handelsende stand der deutsche Leitindex 0,90 Prozent im Plus bei 25.441,24 Punkten. Damit weitete er seinen Wochengewinn auf 2,6 Prozent aus. Dank der jüngsten Erholung hatte er es bereits am Donnerstag wieder über die 200-Tage-Durchschnittslinie geschafft, einen wichtigen Indikator des langfristigen Trends. Die in der ersten Novemberhälfte erreichte Rekordmarke knapp über 27.000 Punkten liegt allerdings noch in weiter Ferne.

Für den MDAX, in dem die mittelgroßen hiesigen Unternehmen gelistet sind, ging es am Freitag um 1,51 Prozent auf 29.705,60 Punkte hoch.

"Die Bereitschaft der Investoren, in deutsche Standardwerte zu investieren, bleibt vorhanden, allerdings sehr selektiv und nicht zu jedem Preis", kommentierte Marktbeobachter Andreas Lipkow von CMC Markets. "Im Fokus stehen weiter die Technologie- und Automobilwerte, die derzeit zwei der interessantesten Investmentstorys für das kommende Börsenjahr liefern."

Der Halbleiterkonzern Infineon sowie Siemens Energy und HOCHTIEF als KI-Infrastruktur-Garanten zählten zu den Favoriten der Anleger im Dax: Sie erholten sich um weitere 1,7 bis 2,7 Prozent. Im MDax waren die Branchengewinner Elmos (Elmos Semiconductor), Siltronic und Aixtron (AIXTRON SE) weit vorn zu finden.

Aus dem Rüstungsbereich blieb Dax-Spitzenreiter Rheinmetall mit einem Kursplus von 3,3 Prozent ebenfalls auf dem Erholungspfad. Die Düsseldorfer stellten bei ihrem Kapitalmarkttag ihre Planung nach einer Reihe von Enttäuschungen erwartungsgemäß auf solidere Beine. Die neuen mittelfristigen Ziele entsprechen etwa dem Marktkonsens. Im Kielwasser von Rheinmetall verteuerten sich die Aktien des Rüstungselektronik-Konzerns HENSOLDT und des Panzergetriebeherstellers RENK im MDax um 4,8 Prozent beziehungsweise um 3,3 Prozent.

Auch die tief abgetauchten europäischen Auto- und Rohstoffindizes im marktbreiten Stoxx Europe 600 feierten zuletzt eine kleine Renaissance, die sich nun fortsetzte. Die Rohstoffaktien kommen von einem Tief seit Dezember 2025, der Autoindex sogar vom tiefsten Stand seit 2020.

Dagegen ging die Commerzbank-Talfahrt mit einem Kursminus von 1,9 Prozent weiter. Am Vortag war bekannt geworden, dass die Übernahme durch die italienische Konkurrentin UniCredit in Bewegung bleibt. "Die damit verbundenen Unsicherheiten sorgen nicht nur bei den Beschäftigten, sondern offenbar auch bei den Investoren für Unbehagen", schrieb Lipkow. So befürchten Anleger womöglich Einschnitte bei der Dividende.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verabschiedete sich 1,2 Prozent höher ins Wochenende. In London und insbesondere in Zürich ging es weniger nach oben. In New York gewann der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende rund ein Prozent, während der Tech-Index NASDAQ 100 sogar doppelt so stark zulegte. Wegen des Feiertags Thanksgiving ruhten die US-Börsen am Donnerstag, und an diesem Freitag endet der Handel früher als sonst./gl/mis

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---