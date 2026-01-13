ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Nach siebtem Rekordhoch geht Dax die Luft aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein etwas geringer als erwartet ausgefallener Preisanstieg in den USA hat dem DAX am Dienstag den siebten Handelstag in Folge eine Höchstmarke beschert. Allerdings konnte der deutsche Leitindex das hohe Niveau am Nachmittag nicht mehr halten und schloss mit einem moderaten Plus von 0,06 Prozent bei 25.420,66 Punkten. "Der aktuelle Börsenlauf des Dax ist fast schon beängstigend", schrieb die Bank HSBC. Der 70 kleinere Börsentitel umfassende SDax schwang sich ebenfalls zu einem Rekord auf.

In den USA stieg die um Energie- und Lebensmittelpreise bereinigte Kerninflation zum Jahresende 2025 weniger stark als erwartet. "Der große Inflationsschub aufgrund der höheren Zölle blieb bislang aus", konstatierte Chefökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. Sollte das weiterhin der Fall sein, habe die US-Notenbank Fed "grünes Licht für weitere Zinssenkungen". Allerdings seien die Daten wegen der Schließung vieler US-Bundesbehörden im Herbst 2025 noch immer mit Vorsicht zu genießen, schränkte Gitzel ein.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte schloss am Dienstag mit 0,26 Prozent im Minus bei 32.237,31 Punkten. Der Index ist noch ein gutes Stück von seinem Rekordhoch aus dem Jahr 2021 bei über 36.400 Zählern entfernt.

Im Dax nahmen Symrise den Spitzenplatz ein mit plus 5,1 Prozent. Beim Duft- und Geschmacksstoffhersteller setzten die Anleger auf ein umfangreiches Aktienrückkaufpaket. Zalando lagen auf Rang zwei mit plus 4,8 Prozent. Die Papiere des Internet-Modehändlers profitierten von einer Hochstufung auf "Overweight" durch die britische Investmentbank Barclays.

Die Investmentbank Berenberg strich die Kaufempfehlung für Continental. Der Kurs des Reifenherstellers zählte mit minus 2,1 Prozent zu den schwächsten Titeln im Dax.

Im MDax setzten die Papiere von TKMS (TKMS thyssenkrupp Marine Systems) die jüngste Rally mit einem Kursplus von 2,9 Prozent fort, womit sie seit Jahresbeginn um gut 44 Prozent zugelegt hat. Am Vortag hatte die Aussicht auf einen U-Boot-Auftrag aus Indien für Furore gesorgt.

Die Fuchs-Aktie (FUCHS SE VZ) profitierte von positiven Kommentaren der US-Banken JPMorgan und Jefferies und verteuerte sich um 3,6 Prozent. JPMorgan-Analystin Angelina Glazova nahm die Aktie des Schmierstoffherstellers mit "Overweight" in die Bewertung auf.

Nach einer gestrichenen Kaufempfehlung von Jefferies sackten SMA Solar als schwächster Titel im SDAX um 6,3 Prozent ab. Aktien des Biosprit-Produzenten Verbio sprangen dagegen nach einem neuen Kaufvotum von MWB Research um gut 18 Prozent hoch auf den höchsten Stand seit zwei Jahren.

Der EuroStoxx 50 stieg am Dienstag um 0,22 Prozent auf 6.029,83 Punkte und markierte wie der Dax eine weitere Bestmarke. Außerhalb der Euroregion gab der Schweizer SMI um rund ein halbes Prozent nach. Der britische FTSE 100 trat quasi auf der Stelle. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial zeigte sich zum europäischen Handelsschluss schwächer./bek/nas

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---