ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Nahost-Hoffnung treibt Dax über 26.000 Punkte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hoffnung auf neue Gespräche zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges haben dem DAX am Montag nach vier Wochen Pause ein Rekordhoch beschert. Der Leitindex überwand bei seiner Rally erstmals die Marke von 26.000 Punkten.

Der Dax gewann zum Handelsschluss 1,45 Prozent auf 26.001,31 Zähler. Zuvor war er bis auf fast 26.100 Punkte gestiegen. Er wurde auch von Kursgewinnen der Schwergewichte SAP (SAP SE) und Deutsche Telekom gestützt. Der MDAX mit den mittelgroßen deutschen Werten stieg um 1,66 Prozent auf 32.511,21 Zähler.

US-Präsident Donald Trump will am Wochenende den seinen Worten nach größten Angriff des US-Militärs "seit dem Zweiten Weltkrieg" vorerst abgesagt haben, um neuen Verhandlungen mit dem Iran eine Chance zu geben. Es blieb zunächst unklar, wo die Verhandlungen geführt werden sollen, wie lange sie dauern dürften und wer genau daran beteiligt sein wird. Der Iran deutete an, dass die Verhandlungen, die darauf abzielen, mehr Schiffe durch die Straße von Hormus zu lassen, Fortschritte machen.

Der Seeweg ist von besonderer Bedeutung für Öl - und Gastransporte aus der Golfregion, was zur Folge hatte, dass die Preise für die Brennstoffe deutlich nachgaben. "In den Markt kam das positive Momentum durch die fallenden Energiepreise, über die dadurch sinkende Inflationsangst und rückläufige Zinssorgen", kommentierte der Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

Die Entspannungssignale aus Nahost beflügelten am Montag unter anderem den Reisesektor. Die Anteilscheine des Touristikkonzerns TUI, die um mehr als drei Prozent stiegen, erreichten im Verlauf ihren höchsten Stand seit Ende Februar. Die Erleichterung zeigte sich auch bei den Titeln von Lufthansa mit einem Plus von 2,2 Prozent.

Im globalen Marktgefüge setzten Software-Aktien ihre Erholung fort, was sich bei SAP (SAP SE) mit dem höchsten Stand seit Anfang Juni bemerkbar machte. Der Sektor hatte lange Zeit unter der Angst vor einer Verdrängung durch KI gelitten, kommt derzeit aber bei Anlegern wieder in Mode. Aus der Branche gehörten auch die SDAX-Titel von TeamViewer und GFT (GFT SE) zu den deutlichsten Gewinnern.

Der Spitzenreiter im DAX waren letztlich aber die Titel von Siemens Healthineers mit einem Plus von gut sechs Prozent. Kurz nach der Zahlenvorlage erhöhte der Analyst David Adlington von JPMorgan sein Kursziel auf 57,40 Euro, was fast die Hälfte an Kurspotenzial verspricht.

Die Aktien von Deutsche Telekom zogen um fast fünf Prozent an. Händler verwiesen auf einen Bericht des US-Nachrichtenportals Semafor, wonach die US-Telekom-Tochter T-Mobile US die Pläne für eine mögliche Fusion mit der Telekom nicht länger unterstützen will. Ein solches Geschäft sei am Markt wiederholt auf Ablehnung gestoßen, sagte ein Börsianer. Insofern sei die Nachricht positiv zu werten,

Ein klarer Dax-Verlierer waren die Titel von Beiersdorf, die mit einem fast zwei Prozent großen Kursrückgang auf Quartalszahlen und einen eingetrübten Jahresausblick reagierten. In der Spitze waren sie um bis zu 7,6 Prozent auf den tiefsten Stand seit mehr als einem Monat abgesackt. Von einer Gewinnwarnung enormen Ausmaßes war die Rede. Einige Experten sagten, diese komme nicht vollkommen überraschend.

Unter den Nebenwerten stiegen die Aktien von Salzgitter um 2,8 Prozent. Der Stahlkonzern hatte mitgeteilt, dass er seine Tochtergesellschaft Desma Elastomertechnik für eine nicht genannte Summe an den deutsch-französischen Maschinenbauer NMP verkauft.

Auf europäischer Bühne legte der EuroStoxx (EuroStoxx 50) um etwas mehr als ein Prozent auf 6.426,50 Punkte zu, womit auch dem Eurozonen-Leitindex ein Rekord gelang. Außerhalb des Währungsgebiets entwickelten sich die Börsen in London und Zürich verhaltener. In New York dagegen zogen die Kurse dank einer Rally der größten Tech-Riesen weiter an. Der Dow Jones Industrial legte dort zuletzt um etwa ein Prozent zu. Er steht damit dicht vor einer Bestmarke./tih/he