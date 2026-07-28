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28.07.2026 18:12:39

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Weitere Gewinne vor Fed-Sitzung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt ist am Dienstag auf Erfolgskurs geblieben. Allerdings wurden die Anleger am Nachmittag angesichts der am Mittwoch anstehenden Leitzinsentscheidung der US-Notenbank Fed und aktueller Quartalsberichte weiterer Schwergewichte aus dem US-Technologiesektor etwas vorsichtiger. Der DAX schloss mit einem Plus von 0,41 Prozent bei 25.464,01 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen stieg am Ende um 0,90 Prozent auf 32.395,32 Zähler.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,12 Prozent auf 6.289,51 Punkte. Außerhalb des Euroraums kletterten die Leitindizes in London (FTSE 100) und Zürich (SMI) um 1,0 beziehungsweise 0,8 Prozent. In New York legte das Leitbarometer Dow Jones Industrial zum europäischen Börsenschluss um 1,2 Prozent zu. Der technologielastige NASDAQ 100 fiel hingegen um weitere 0,7 Prozent.

Weltweit litten Aktien mit KI-Bezug unter Sorgen vor einer zunehmenden China-Konkurrenz und ausufernden Finanzierungsnotwendigkeiten. Im Dax wurden Infineon mit minus 6,1 Prozent davon mit nach unten gezogen. Siemens Energy, bisher ein Profiteur des hohen Strombedarfs von KI-Rechenzentren, büßte 7,1 Prozent ein.

Am Mittwoch und Donnerstag folge der nächste Härtetest, wenn mit Microsoft, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Apple und Amazon vier der wichtigsten Tech-Konzerne der Welt ihre Quartalszahlen vorlegen, kommentierte Kapitalmarktexperte Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. "Nach den ersten Rissen im KI-Boom dürften genau diese Zahlen den Takt für die Börsen in den kommenden Tagen und Wochen vorgeben. Sie werden zeigen, ob der KI-Zug wieder Fahrt aufnimmt - oder ob aus Euphorie endgültig Skepsis wird."

Die Aktien von SAP (SAP SE) setzten ihren jüngsten Erfolgskurs nahtlos fort und stiegen auf den höchsten Stand seit sieben Wochen. Letztlich legten sie auf dem Spitzenplatz im Dax um 5,3 Prozent zu. Damit bauten die Papiere des Softwarekonzerns ihre Gewinnsträhne seit vergangenen Donnerstag, nachdem sie unerwartet gute Quartalszahlen vorgelegt hatten, auf rund 23 Prozent aus.

Auch andere Software- und IT-Aktien zeigten sich - wie schon am Vortag - in starker Verfassung. Für die Papiere von Nemetschek (Nemetschek SE) ging es nach der Bekräftigung der Jahresziele um 9,6 Prozent nach oben. Bechtle sprangen gar um fast 15 Prozent hoch, nachdem der IT-Dienstleister die Ziele für das Gesamtjahr erhöht hatte. TeamViewer wies einen weiteren Umsatzrückgang aus, ließ den Ausblick aber unverändert. Die Papiere drehten nach schwachem Start letztlich klar ins Plus und gewannen am Ende 9,3 Prozent.

Im vorderen Dax-Feld standen am Dienstag auch Aktien aus der "Old Economy", insbesondere Autowerte. Nach gut aufgenommenen Quartalszahlen von Mercedes (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) stiegen die Titel des Autobauers um 2,9 Prozent. Die Anteilscheine von BMW und Volkswagen (Volkswagen (VW) vz) zogen im Mercedes-Windschatten ebenfalls kräftig an.

Beiersdorf (Beiersdorf) und Henkel (Henkel vz) gewannen nach der Vorlage starker Quartalszahlen des britischen Konsumgüterherstellers Unilever 1,9 beziehungsweise 2,4 Prozent./edh/he

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---

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Der heimische Aktienmarkt erlitt am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex verbuchte Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich zweigeteilt. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag mehrheitlich bergab.
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