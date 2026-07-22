ROUNDUP/Aktien New York: Abwarten vor Zahlen von Alphabet und Tesla

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor den nachbörslich anstehenden Quartalsbilanzen mehrerer Tech-Schwergewichte haben sich die Anleger an den US-Börsen am Mittwoch zurückgehalten. Neben Texas Instruments und IBM legen mit Alphabet und Tesla dabei auch zwei der "Magnificent 7" ihre Zahlen vor. Vor allem diese beiden dürften dann erst einmal die Richtung für den Technologiesektor und die Stimmung an den Märkten vorgeben, wie Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets erwartet.

"Nach der KI-Euphorie der vergangenen Monate zählt jetzt nicht mehr die Fantasie, sondern die Realität", sagte er. "Die Börse will steigende Umsätze, kräftige Gewinne und vor allem einen optimistischen Ausblick sehen. Wer liefert, wird belohnt. Wer enttäuscht, wird abgestraft."

Im Fokus bleiben außerdem die kriegerischen Auseinandersetzungen in Nahost, die trotz weiter deutlich steigender Ölpreise an den Börsen derzeit "erstaunlich entspannt" beobachtet würden, wie Molnar ergänzte.

Rund zweieinhalb Stunden vor dem Börsenschluss zeigte sich der von großen Tech-Konzernen dominierte NASDAQ 100 stabil bei 29.156 Punkten, nachdem er tags zuvor um fast zwei Prozent gestiegen war. Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Wall-Street-Index Dow Jones Industrial gewann am Mittwoch 0,3 Prozent auf 52.362 Punkte. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,2 Prozent auf 7.520 Zähler.

Die Saison der Quartalsbilanzen nimmt zunehmend Fahrt auf, doch um Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Tesla blieb es aktuell noch ruhig. Sie zeigten sich kaum verändert. IBM büßten 1,2 Prozent ein, da Analysten mit einer Senkung der Jahresprognose rechnen. Texas Instruments gewannen 1,3 Prozent.

Für die Aktien von AT&T ging es um 2,7 Prozent nach oben. Der Telekomkonzern gewann im zweiten Quartal im Mobilfunkgeschäft fast ein Drittel mehr Neukunden als erwartet.

Mit etwas mehr als 6 Prozent sprangen die Anteilscheine von Philip Morris zeitweise auf ein Rekordhoch knapp unter 200 US-Dollar, bevor sie zuletzt noch um 3,6 Prozent zulegten. Umsatz und operativer Gewinn des Tabakkonzerns übertrafen im zweiten Quartal die durchschnittlichen Analystenschätzungen.

Für die Papiere von GE Vernova ging es dagegen um 8,0 Prozent abwärts. Zwar hob der Energietechnikkonzern sein Jahresumsatzziel an, enttäuschte aber mit seinem Windkraftanlagen-Geschäft. Dort weitete sich der Verlust im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aus, was Anleger nach der Kursrally seit Jahresbeginn von 65 Prozent zum Anlass nahmen, Gewinne mitzunehmen.

In den Blick rückten zudem die Aktien von AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ), die nach einem zögerlichen Start um 2,2 Prozent stiegen. Der Halbleiterhersteller und der KI-Forschungskonzern Anthropic kündigten eine strategische Partnerschaft zum Einsatz von AMD-GPUs mit einer Gesamtleistung von bis zu 2 Gigawatt an. Zudem hat AMD künftige Eigenkapitalinvestitionen in Anthropic in Höhe von bis zu 5 Milliarden Dollar zugesagt./ck/he