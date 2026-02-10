10.02.2026 16:20:38

ROUNDUP/Aktien New York: Dow bleibt auf Rekordkurs

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dow Jones Industrial hat seine Rekordserie am Dienstag ausgebaut. Seine Bestmarke schraubte der US-Leitindex im frühen Handel auf fast 50.513 Punkte hoch. Zuletzt verbuchte er einen Zuwachs von 0,66 Prozent auf 50.469 Zähler.

Der von Tech-Schwergewichten dominierte NASDAQ 100 gewann 0,17 Prozent auf 25.310 Zähler. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,19 Prozent auf 6.978 Zähler zu.

Quartalsbilanzen und Prognosen von Unternehmen prägen am Dienstag erneut das Geschehen. Preisdaten und Einzelhandelsumsätze hatten kaum Einfluss.

Unter den Aktien der Old Economy büßten Coca-Cola 0,7 Prozent ein. Der Getränkekonzern blieb mit der Umsatzprognose für dieses Jahr etwas hinter den Erwartungen am Markt zurück. Die Aktien sind seit Anfang Januar auch schon gut gelaufen.

Die ebenfalls stark gelaufenen Papiere des Chemiekonzerns Dupont (DuPont de Nemours) gewannen fast 3 Prozent, hier übertraf der Quartalsgewinn die Schätzungen am Markt.

Der Reifenhersteller Goodyear (Goodyear TireRubber) rechnet im ersten Quartal mit sinkenden Volumina, welche das Jahresergebnis belasten dürften. Daraufhin sackte der Kurs um mehr als 14 Prozent ab.

Im Tech-Sektor zogen die Anteile des Chip-Herstellers ON Semiconductor um 3,7 Prozent an, obwohl dessen Prognosen für dieses Jahr auf eine langsamere Belebung des Geschäfts hindeuten.

Die Aktien von Spotify schnellten um 16 Prozent nach oben. Der Streamingdienst verdiente im vierten Quartal dank wachsender Abonnentenzahl deutlich mehr als ein Jahr zuvor./ajx/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende schwächer zeigen. Der deutsche Leitindex wird ohne grosse Ausschläge erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen