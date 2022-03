ROUNDUP/Aktien New York: Dow bröckelt weiter ab - Ukraine-Krieg im Fokus

NEW YORK (dpa-AFX) - Der anhaltende Krieg in der Ukraine hat die US-Aktienmärkte auch am Dienstag im Griff. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) baute seine moderaten Anfangsverluste aus und notierte zuletzt 1,33 Prozent tiefer bei 33 441,46 Punkten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,89 Prozent auf 4335,16 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 gab um 0,47 Prozent auf 14170,57 Zähler nach.

Ungeachtet neuer westlicher Sanktionen verschärfte Russland seine Angriffe auf die Ukraine. Die Anleger sind vor diesem Hintergrund weiterhin sehr nervös und steuern den als sicher empfundenen Hafen der Staatsanleihen an. Zudem zogen die Ölpreise stark an. Rohstoffexperten beschäftigen sich mit den Konsequenzen eines möglichen Stopps russischer Öllieferungen. Das Land ist einer der weltgrößten Rohölförderer und -exporteure.

Vor diesem Hintergrund blieben Aktien von Ölgesellschaften gefragt. So stiegen die Papiere von Chevron an der Dow-Spitze um 3,9 Prozent. Das Unternehmen hatte zudem die Zielspanne für die jährlich angestrebten Aktienrückkäufe angehoben. Die Anteilscheine von Exxonmobil rückten um 1,4 Prozent vor.

Für den Videokonferenzdienst Zoom (Zoom Video Communications) ist die Zeit des explosiven Wachstums in der Corona-Krise vorbei, wie die jüngsten Geschäftszahlen zeigten. Mit dem nachlassenden Rückenwind durch die Corona-Pandemie normalisierten sich auch die Wachstumsraten beim Videokonferenzdienst, schrieb Analyst Kash Rangan von der Investmentbank Goldman Sachs. Die Zoom-Titel büßten 4,5 Prozent ein.

Die Papiere von Target schossen an der Spitze des Nasdaq-100-Index um gut 11 Prozent nach oben. Die Zahlen der Handelskette für das vierte Quartal übertrafen die Analystenschätzungen./edh/he