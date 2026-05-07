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07.05.2026 17:01:38

ROUNDUP/Aktien New York: Dow gibt leicht nach - Nasdaq auf Rekordhoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach ihrem zuletzt starken Lauf haben sich die Leitindizes an den US-Aktienmärkten am Donnerstag uneinheitlich entwickelt. Der Dow Jones Industrial sank um 0,1 Prozent auf 49.833 Punkte, nachdem er anfangs kurzzeitig über die Marke von 50.000 Punkten geklettert war.

Dagegen ging es für den NASDAQ 100 um 0,7 Prozent auf ein weiteres Rekordhoch bei 28.785 Punkten. Seit dem Jahrestief Ende März hat sich der technologielastige Auswahlindex mittlerweile um mehr als 25 Prozent erholt. Der marktbreite S&P 500 erklomm ebenfalls einen weiteren Höchststand und legte zuletzt um 0,2 Prozent auf 7.379 Punkte zu.

Eine Einigung über ein Ende des Kriegs mit dem Iran ist nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump in den kommenden Tagen möglich. Zugleich aber drohte Trump dem Land in einem Gespräch mit dem Sender PBS erneut: Falls es keine Einigung gebe, müsse man wieder damit anfangen, den Iran "in Grund und Boden zu bombardieren".

Die McDonald's-Aktie (McDonalds) stieg um 0,6 Prozent. Der Konzernumsatz und der bereinigte Gewinn der Schnellrestaurant-Kette fielen im ersten Quartal überraschend gut aus. Im zweiten Quartal dürfte es aber eine spürbare Verlangsamung der Umsatzentwicklung geben, sagte Firmenchef Chris Kempczinski. Die Stimmung der Konsumenten werde etwas schlechter. Zudem erhöhe der Iran-Krieg das Inflationsrisiko.

Die Papiere von Tesla legten um 3,7 Prozent zu. Der E-Autohersteller hatte Auslieferungszahlen in China für den Monat April bekannt gegeben und im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 36 Prozent gemeldet.

Die Anteilsscheine von Citigroup gewannen 0,9 Prozent. Die US-Bank will zwar Aktien im Wert von 30 Milliarden Dollar zurückkaufen, doch am Markt hatte man sich ein noch größeres Volumen erhofft.

Arm Holdings (Arm) warnte anlässlich der Zahlenvorlage vor einer Flaute in der Smartphone-Branche, wodurch eine entscheidende Einnahmequelle des Chip-Herstellers beeinträchtigt würde. Der Chipdesigner erwartet allerdings, dass das Wachstum im Bereich der KI-Rechenzentren diesen Einbruch mehr als ausgleichen wird. Die Arm-Titel büßten 6,7 Prozent ein.

Die Aktien von Datadog (Datadog A) verzeichneten mit einem Kursplus von bis zu 38 Prozent den stärksten Kursanstieg seit mehr als sechs Jahren und kamen damit ihrem Rekordhoch vom November 2025 wieder sehr nahe. Zuletzt notierten sie noch 31 Prozent höher. Der Softwareentwickler erhöhte Jahresziele für Umsatz und Gewinn und übertraf damit die Erwartungen der Wall Street bei weitem./edh/he

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