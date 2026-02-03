ROUNDUP/Aktien New York: Dow nach Rekord knapp im Minus - Andere Indizes schwach

NEW YORK (dpa-AFX) - Den US-Börsen ist nach einem freundlichen Wochenauftakt am Dienstag erst einmal der Schwung ausgegangen. Der vortags besonders starke Leitindex Dow Jones Industrial hielt sich nach einem Rekord zuletzt mit einem Minus von 0,07 Prozent auf 49.374 Punkte noch vergleichsweise gut.

Der marktbreite S&P 500 drehte ins Minus und verlor 0,63 Prozent auf 6.932 Punkte. Ähnlich erging es dem technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100, der sogar 1,30 Prozent auf 25.403 Punkte einbüßte. Ihn belastete auch ein heftiger Kurseinbruch des Zahlungsdienstleisters PayPal.

Dessen Titel büßten angesichts eines enttäuschenden Quartalsberichts fast ein Fünftel ein und erreichten damit den niedrigsten Stand seit fast neun Jahren. In ihrem Sog fielen auch die Papiere des europäischen Wettbewerbers Adyen (Adyen BV Parts Sociales) deutlich.

In der Pharmabranche schaffte Merck & Co (Merck) nach Geschäftszahlen ein Kursplus von 2,2 Prozent. Die Papiere von DaVita sprangen sogar um 23 Prozent hoch. Laut der britischen Bank Barclays treiben die Aktienrückkäufe des Dialyseanbieters den Gewinn je Aktie an. Dagegen sanken Pfizer-Titel um 2,6 Prozent. Hier lag der Gewinn je Aktie im vergangenen Quartal laut Händlern deutlich unter der Markterwartung.

Den Walmart-Aktien reichte ein Kursplus von zuletzt 2,2 Prozent für eine Bestmarke. Zudem stieg der Börsenwert des Supermarktriesen erstmals über die Marke von einer Billion US-Dollar. Er spielt nun in einer Liga, in die es bisher nur Technologiegiganten wie NVIDIA, die Google (Alphabet C (ex Google))-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Apple und Microsoft geschafft haben.

Walmart - lange ein Favorit von Schnäppchenjägern - hat seine enorme Größe und Lieferantennetzwerk genutzt, um die Preise niedrig zu halten und Marktanteile in allen Einkommensklassen zu gewinnen. Während der Konzern seine Attraktivität für preisbewusste Haushalte beibehalten hat, ziehen seine Online-Angebote neue, wohlhabendere Käufer an.

Die Aktien des Datensoftware-Spezialisten Palantir zogen am Dienstag um 4,8 Prozent an. Die geschäftliche Dynamik habe sich zum Jahresende 2025 auf breiter Front beschleunigt, schrieb Analyst Brent Thill von der US-Bank Jefferies zur Quartalsbilanz. Beim Softdrink- und Snackhersteller PepsiCo reichte es nach der Zahlenvorlage für ein Kursplus von 3,5 Prozent./gl/he