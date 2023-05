ROUNDUP/Aktien New York: Dow schwächelt etwas - Nasdaq stark dank Nvidia-Zahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Standardwerte im Dow-Jones-Leitindex an der Wall Street haben sich am Donnerstag knapp behauptet. Im Mittelpunkt des Anlegerinteresses steht nach wie vor der ungelöste Streit um eine Anhebung der Schuldenobergrenze. Laut dem republikanischen Verhandlungsführer Kevin McCarthy gab es in den Gesprächen am Mittwoch Fortschritte, allerdings bestehe noch Diskussionsbedarf. Damit bleibt die Gefahr eines Zahlungsausfalls der USA Anfang Juni. Die Ratingagentur Fitch drohte der weltgrößten Volkswirtschaft bereits mit einer möglichen Abstufung ihrer Bonität.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) notierte zuletzt 0,16 Prozent tiefer bei 32 747,60 Punkten. Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,63 Prozent auf 4141,08 Zähler. Dagegen sorgten starke Quartalszahlen und ein hervorragender Ausblick des Halbleiterkonzerns Nvidia für deutliche Gewinne der technologielastigen Nasdaq-Börse. Für den NASDAQ 100 ging es um 1,99 Prozent auf 13 874,60 Punkte nach oben.

Unternehmensseitig stehen die Aktien von NVIDIA im Anlegerfokus, denn der Spezialist für Grafikkarten-, Server- und KI-Chips überzeugte auf ganzer Linie. Dabei übertraf das Umsatzziel für das laufende Quartal die Markterwartungen um fast 50 Prozent. Analysten hoben danach ihre Kursziele kräftig an; ungeachtet der Tatsache, dass sich der Aktienkurs im bisherigen Jahresverlauf bereits mehr als verdoppelt hat. Bernstein-Experte Stacy Rasgon schrieb dazu etwa: Wer als Anleger auf Künstliche Intelligenz (KI) setzen wolle, sei - selbst wenn die Aktie auf den ersten Blick teuer erscheine - mit Nvidia ganz gut dran.

Die Nvidia-Papiere sprangen sofort nach Eröffnung auf ein Rekordhoch bei 385,99 US-Dollar hoch und verzeichneten zuletzt ein Kursplus von 26 Prozent. Mit den unerwartet starken Quartalszahlen und dem verbesserten Ausblick sorgte Nvidia branchenweit für Euphorie. So gewannen auch die Papiere der Wettbewerber AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) (+9,7%), Synopsys (+8,3%) und Applied Materials (+4,8%) deutlich an Wert.

Der Unterhaltungselektronikhändler Best Buy überzeugte ebenfalls mit seinem Zahlenwerk. Zwar ging im ersten Quartal der Gewinn zurück, fiel aber dennoch besser als von Analysten erwartet aus. Die Anteile gewannen zuletzt 3,2 Prozent.

Dagegen brachen die Titel von Dollar Tree um 14 Prozent ein. Der Discounter reduzierte seinen Gewinnausblick und machte dafür die hohe Inflation verantwortlich, die die Nachfrage nach margenstärkeren Produkten dämpfe.

Noch schlimmer erwischte es die Aktien von Snowflake, die um 17 Prozent absackten. Das Umsatzziel des Softwareunternehmens für das laufende Quartal fiel Börsianern zufolge enttäuschend aus./edh/men