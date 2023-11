ROUNDUP/Aktien New York: Dow stagniert zum Ende einer guten Börsenwoche

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit dem Auslaufen der Saison der Quartalsbilanzen in den USA hat es den großen Börsenindizes am Freitag an Impulsen gefehlt. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) trat im frühen Handel mit 34 943 Punkten quasi auf der Stelle. Auch vorbörslich veröffentlichte Konjunkturdaten bewegten die Kurse nicht. Mit einem Aufschlag von knapp zwei Prozent deutet sich für den Dow aber eine durchaus erfreuliche Börsenwoche an.

Der technologielastige NASDAQ 100 notierte 0,21 Prozent niedriger bei 15 780 Punkten. Hier steht auf Wochensicht ein Gewinn von etwa eineinhalb Prozent zu Buche. Der marktbreite S&P 500 gab am Freitag um 0,05 Prozent auf 4506 Punkte nach.

Auf Unternehmensseite stehen noch einige Nachzügler der Berichtssaison im Fokus: Aktien des Bekleidungshändlers Gap schnellten um fast 30 Prozent nach oben, nachdem im vergangenen Quartal der Gewinn trotz erheblicher Umsatzeinbußen höher ausgefallen war als am Markt gedacht.

Besser als erwartet fielen laut Händlern auch die Zahlen von Applied Materials aus. Überschattet wurden diese am Freitag jedoch von Berichten, wonach die US-Behörden gegen den Halbleiterzulieferer wegen einer möglichen Verletzung von Exportbeschränkungen nach China ermitteln. Die Aktien fielen um 4 Prozent.

Derweil strichen Anleger bei Microsoft Kursgewinne ein, die Aktie sank um 1,2 Prozent. Nach einer Kurs-Rally von fast 20 Prozent seit Anfang Oktober hatten die Papiere am Vortag ein Rekordhoch erreicht. Schub bekam das Papier zuletzt von der Aussicht auf eigene Chips für den Einsatz für Künstliche Intelligenz./bek/he