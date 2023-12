ROUNDUP/Aktien New York: Dow und Nasdaq 100 mit erneuten Rekorden im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben ihren zuletzt moderaten Aufwärtstrend am vorletzten Handelstag des Jahres mit erneuten Rekordhochs fortgesetzt. Wie schon in den vergangenen Tagen läuft der Handel ruhig und mit geringen Börsenumsätzen. Frische US-Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Notierungen.

Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg am Donnerstag im frühen Geschäft auf ein Allzeithoch von 37 742 Punkten und notierte zuletzt 0,15 Prozent höher bei 37 711,94 Zählern. Für das Jahr 2023 steht bislang ein Gewinn von knapp 14 Prozent zu Buche. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,16 Prozent auf 4789,34 Punkte zu und liegt damit nur noch gut ein halbes Prozent unterhalb seines Rekordhochs vom Januar 2022.

Der technologielastige NASDAQ 100 kletterte ebenfalls auf einen Höchststand und gewann zuletzt 0,21 Prozent auf 16 941,79 Zähler. Es ist der dritte Tag in Folge mit einer Rekordmarke des Index, der im laufenden Jahr um fast 55 Prozent gestiegen ist.

In den USA stieg die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche stärker als erwartet. Die Zahl der noch nicht ganz abgeschlossenen Immobilienverkäufe im November stagnierte dagegen, während Analysten mit einem Anstieg von 0,9 Prozent gerechnet hatten.

Die Aktien des Flugzeugbauers Boeing sackten am Dow-Ende (Dow Jones 30 Industrial) um 1,0 Prozent ab. Die Bundesluftfahrtbehörde FAA bemängelte bei dem problembehafteten Modell 737 MAX einen Bolzen im Ruderkontrollsystem, der verloren gehen könnte.

Die Papiere von Apple setzten ihren tags zuvor im Handelsverlauf eingeleiteten Erholungskurs fort und stiegen um 0,7 Prozent. Der Technologiekonzern nimmt den Verkauf seiner Computer-Uhren in den USA wieder auf, nachdem ein Berufungsgericht den in einem Patentstreit verhängten Importstopp vorläufig ausgesetzt hatte. Ab diesem Donnerstag sollen die aktuellen Modelle Apple Watch Series 9 und Apple Watch Ultra 2 wieder online bestellbar sein, wie der Konzern auf seiner Website ankündigte./edh/he