ROUNDUP/Aktien New York: Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt treiben an

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine mögliche Entspannung im Konflikt um die Ukraine hat am Dienstag an der Wall Street für Aktienkäufe gesorgt. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg im frühen Handel um ein Prozent auf 34 912 Punkte. Das russische Verteidigungsministerium kündigte an, dass erste Truppen nach Manövern an ihre Standorte zurückkehren. Russlands Außenminister Sergej Lawrow sagte, der Dialog mit den USA und der Nato über die von Russland geforderten Sicherheitsgarantien werde fortgesetzt.

Der marktbreite S&P 500 gewann 1,2 Prozent auf 4456 Punkte. Noch etwas stärker ging es für den technologielastigen NASDAQ 100 mit 1,8 Prozent auf 14 518 Zähler aufwärts.

Russland hält derzeit mehrere Manöver ab. Die USA befürchten, dass die Truppenbewegungen sowie ein Aufmarsch Zehntausender Soldaten entlang der ukrainischen Grenzen der Vorbereitung eines Krieges dienen könnten. Russland weist das zurück und betont täglich, keinen Überfall auf die Ukraine zu planen.

"Wir gehen von keiner breiten Invasion ukrainischen Territoriums durch russische Truppen aus", hieß es in einem Kommentar der Fondsgesellschaft DWS. Ein Krieg sei unwahrscheinlich, die Gefahr aber noch nicht gebannt. Der Westen werde nun weitere diplomatische Bemühungen unternehmen, um Moskau einen "gesichtswahrenden Rückzug" zu erlauben.

An den US-Börsen machten derweil Übernahmen Schlagzeilen. Die in New York gelisteten Aktien des israelischen Chip-Herstellers Tower Semiconductor schossen um mehr als 40 Prozent auf knapp 47 US-Dollar hoch. Der amerikanische Branchenriese Intel übernimmt das Unternehmen für voraussichtlich rund 5,4 Milliarden US-Dollar. Der Deal bewertet Tower mit 53 Dollar je Aktie. Intel-Aktien traten derweil auf der Stelle.

Die Aktien von Monster Beverage verteuerten sich um 1,8 Prozent. Unternehmenskreisen zufolge, auf die sich die Nachrichtenagentur Bloomberg beruft, machen die Fusionsgespräche des Herstellers von Energy Drinks mit Constellation Brands Fortschritte. Letztere Firma produziert unter anderem die Biermarke Corona. Die Gespräche seien aber noch in einem frühen Stadium, hieß es. Constellation Brands (Constellation Brands A) büßten dagegen 1,5 Prozent ein.

Die Anteilsscheine von Virgin Galactic schnellten um 12,5 Prozent nach oben. Das Raumfahrtunternehmen hat angekündigt, ab Mittwoch Reservierungen für Raumflüge verkaufen zu wollen.

Gute Geschäftszahlen ließen die Papiere des Hotelkonzerns Marriott International (Marriott) um 4,5 Prozent steigen. Laut dem US-Analysehaus Bernstein Research lag der Umsatz pro Hotelzimmer im vergangenen Quartal über den Erwartungen./bek/men