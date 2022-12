ROUNDUP/Aktien New York: Erholt von schwachem Vortag

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt lassen sich die Anleger am vorletzten Handelstag des Jahres nicht entmutigen: Die Kurse erholten sich von ihren jüngsten Verlusten deutlich. So gewann der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) am Donnerstag im frühen Handel 1,01 Prozent auf 33 207,03 Punkte.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,54 Prozent auf 3841,62 Punkte hoch. Noch deutlicher im Plus mit 2,21 Prozent auf 10 915,24 Zähler notierte der technologielastige NASDAQ 100. Für alle drei Indizes verlief das Börsenjahr 2022 insgesamt aber sehr schlecht, vor allem die zinssensiblen Technologiewerte erwischte es deutlich.

Ähnlich wie schon in Europa scheint sich vor dem Jahresende die Angst vor einer neuerlichen weltweiten Ausbreitung des Corona-Virus angesichts rasant steigender Infektionszahlen in China vorerst in Grenzen zu halten. Vom US-Arbeitsmarkt kamen außerdem keine kursbelastenden Nachrichten: Der Anstieg der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fiel wie erwartet aus.

Das Geschäft dürfte am vorletzten Handelstag gleichwohl weiter ohne größere Treiber verlaufen. Viele Investoren sind im Urlaub, die Bücher größtenteils geschlossen. Bei eher geringen Handelsvolumina könnten jedoch durchaus erratische Kursbewegungen zustande kommen.

Tesla (Tesla) knüpften mit plus 7,7 Prozent an ihre Erholung vom Vortag an. Davor hatten die Aktien des Elektroautobauers sieben Handelstage in Folge nachgegeben. Analyst Adam Jonas von Morgan Stanley sieht in der zuletzt steilen Talfahrt Kurschancen. Etwas von ihren jüngst deutlichen Verlusten aufholen konnten auch die Anteile des iPhone-Herstellers Apple mit einem Zuwachs von 2,7 Prozent.

Andere Autowerte legten am Donnerstag ebenfalls klar zu. Ford (Ford Motor) und General Motors (GM) (General Motors) etwa gewannen bis zu drei Prozent. Die Titel der kleineren Tesla-Konkurrenten Rivian (Rivian Automotive) sowie Lucid zogen um jeweils mehr als sechs Prozent an.

Im Jahr 2023 tritt in den USA die Förderung bestimmter Elektrofahrzeuge aus heimischer Produktion in Kraft. Die Subventionen sind Teil des Inflationsbekämpfungsgesetzes von US-Präsident Joe Biden, das unter anderem milliardenschwere Investitionen in den Klima- und Umweltschutz vorsieht. Unter Branchenexperten gehen die Meinungen über die Schubkraft der Vergünstigungen für den Absatz von E-Fahrzeugen indes auseinander./ajx/he