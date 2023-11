ROUNDUP/Aktien New York: Freundlich - Technologiewerte besonders deutlich hoch

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag an ihre moderaten Gewinne zum Wochenstart angeknüpft. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) notierte zuletzt 0,21 Prozent im Plus bei 34 168,88 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,30 Prozent auf 4378,90 Zähler nach oben. Der NASDAQ 100 gewann 0,83 Prozent auf 15 280,25 Punkte.

Vergangene Woche hatten Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell und ein schwacher Arbeitsmarktbericht Hoffnungen auf eine erste Leitzinssenkung ab Mitte 2024 geschürt. Doch nun sorgte ein Interview mit dem regionalen US-Notenbankchef von Minneapolis, Neel Kashkari, für etwas Ernüchterung. Demnach ist es zu früh, schon den Sieg über die Inflation zu verkünden. Es habe zwar drei Monate lang vielversprechende Daten zur Teuerung gegeben. Dies reiche aber nicht aus, betonte der Notenbanker.

"Die Äußerungen von Kashkari haben den Markt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt", kommentierte Ökonom Stuart Cole vom Broker Equiti Capital. Viele Anleger hätten sich zuletzt "zu der Annahme hinreißen lassen, dass eine Lockerung der Geldpolitik unmittelbar bevorsteht".

Die Aktien der Ölriesen Chevron und ExxonMobil fielen wegen deutlich gesunkener Ölpreise um jeweils 2,2 Prozent. Sorgen über die globale Konjunkturentwicklung drückten die Notierungen für den wichtigen Rohstoff auf den tiefsten Stand seit Ende August.

Die Titel von Emerson Electric sackten als Schlusslicht im S&P-100-Index um 8,2 Prozent ab. Umsatz und Gewinn des Elektrotechnikkonzerns für das abgelaufene Quartal wurden von Lieferkettenproblemen beeinträchtigt und lagen unter den durchschnittlichen Analystenschätzungen.

Bei Uber stand ein Kursrückgang von 0,8 Prozent zu Buche, obwohl der Fahrdienstvermittler mit dem Zwischenbericht sowie dem Ausblick auf das laufende Quartal positiv überrascht hatte. Offenbar nutzten einige Anleger die jüngste Erholungsrally zu Gewinnmitnahmen. Seit dem Tief vor knapp zwei Wochen waren die Aktien um bis zu gut 20 Prozent gestiegen. Der Nasdaq 100 hatte im selben Zeitraum nur acht Prozent Boden gut gemacht.

Im Fokus standen zudem WeWork (WeWork A), nachdem der angeschlagene Büroraum-Anbieter einen Insolvenzantrag eingereicht hatte. Bereits zu Monatsbeginn waren die Aktien um fast die Hälfte eingebrochen. WeWork waren an der Börse zeitweise bis zu 47 Milliarden Dollar wert gewesen. Nach dem jüngsten Kurseinbruch fiel die Marktkapitalisierung auf rund 44 Millionen Dollar. Am Montag waren die Aktien bereits vom US-Handel ausgesetzt und sind es bislang auch am Dienstag./edh/he