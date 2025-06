ROUNDUP/Aktien New York: Gemischter Auftakt - China-Handelsgespräche im Fokus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienindizes haben zum Auftakt der neuen Börsenwoche mit gemischten Vorzeichen eröffnet. Viele Teilnehmer wollten am Montag zunächst weitere Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und China abwarten, bevor sie neue Risiken eingingen, hieß es aus dem Handel.

Die Verhandlungen haben nach Angaben chinesischer Staatsmedien am Nachmittag in London begonnen. Erhofft wird eine weitere Abschwächung der Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. "Doch selbst wenn die Gespräche beginnen, herrscht große Unsicherheit über den Ausgang der Handelsstreitigkeiten", schrieb Marktbeobachterin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown.

Der Dow Jones Industrial gab gegen Ende der ersten Handelsstunde um 0,19 Prozent auf 42.680,59 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,18 Prozent auf 6011,37 Zähler zu. Der von Technologiewerten dominierte NASDAQ 100 gewann 0,42 Prozent auf 21.853,13 Punkte.

Unter den sieben wichtigsten US-Tech-Werten war die Tendenz eher positiv. Die Gewinnerliste wurde angeführt von NVIDIA, die um 1,8 Prozent auf den höchsten Stand seit Januar stiegen. Zum damals aufgestellten Rekord fehlen den Titeln des Chip-Riesen nur noch weniger als zehn US-Dollar.

Als Verlierer unter den "Magnificent 7" gab es zuletzt nur Tesla, die um ein halbes Prozent nachgaben. Der zwischen Konzernchef Elon Musk und dem US-Präsidenten Donald Trump entbrannte Streit hatte die Titel in der Vorwoche auf das niedrigste Niveau seit Anfang Mai gedrückt, auf dem sie sich nun mit einer Erholung schwertun. Das Analysehaus Baird hatte die Papiere des Elektroauto -Herstellers auf "Neutral" herabgestuft.

Besser erging es an der Nasdaq-Börse dem Chipkonzern QUALCOMM, dessen Titel um fast vier Prozent anzogen. Der Halbleiterkonzern hat ein 2,5 Milliarden Pfund schweres Übernahmeangebot für das britische Branchenunternehmen Alphawave (Alphawave IP Group) abgegeben.

Die Aktien von Warner Bros. Discovery (Warner Bros Discovery) gewannen 7,6 Prozent. Der Medienkonzern plant, sich in zwei eigenständige Teile aufzuspalten. Demnach soll Streaming & Studios aus dem Filmbereich und den Streaming-Aktivitäten rund um den Sender HBO bestehen. Der Bereich Global Networks wird hauptsächlich die internationalen Unterhaltungs-, Sport- und Nachrichtensendern im klassischen Kabelfernsehbereich umfassen.

Unter den Dow-Werten stiegen die Titel des Pharmariesen Merck & Co (Merck) um fast ein Prozent. Das Unternehmen hatte positive Studiendaten für ein orales Medikament zur Cholesterinsenkung veröffentlicht.

Mit den Online-Broker Robinhood und dem App-Entwicklungsdienstleister Applovin (AppLovin A) gab es zwei Verlierer im Größenbereich von fünf bis sechs Prozent, nachdem beide nicht in den S&P-500-Index aufgenommen werden. Der Indexbetreiber hatte am Freitag nach Börsenschluss mitgeteilt, dass eine Überprüfung keine Änderungen in der Zusammensetzung nach sich gezogen habe./tih/he