ROUNDUP/Aktien New York: Kurse erholt - Trump setzt Drohung gegen Iran aus

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen hat am Montag die vage Hoffnung auf eine Entspannung des Kriegs im Nahen Osten Einzug gehalten. US-Präsident Donald Trump setzte seine am Wochenende angedrohten Angriffe auf iranische Energieanlagen für fünf Tage aus mit dem Hinweis, es gebe "produktive Gespräche". Der Leitindex Dow Jones Industrial legte in den ersten Handelsminuten um 1,7 Prozent auf 46.330 Zähler zu. Am Freitag war der Dow auf den tiefsten Stand seit September vergangenen Jahres gefallen.

Zuvor hatte ein Ultimatum der USA, das in wenigen Stunden ausgelaufen wäre, den Anlegern noch Sorgen bereitet. Die Lage bleibt jedoch angespannt, denn der Iran konterte die Hoffnung umgehend mit der Aussage, es gebe keine Gespräche.

Der marktbreite S&P 500 erholte sich zum Wochenauftakt um 1,5 Prozent auf 6.607 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,7 Prozent und notierte bei 24.316 Zählern.

Geoff Yu, leitender Makrostratege bei Bank of New York Mellon, äußerte sich vorsichtig optimistisch, sollten die Aussagen zutreffen und tatsächlich Hoffnung auf einen Ausweg aus dem Konflikt bestehen. Dann könnten die Anleger neben einer Stabilisierung der Aktienmärkte auch damit rechnen, dass zuletzt schon eingepreiste, aggressive Zinserhöhungen am Markt wieder zurückgenommen würden.

Die zuletzt vom Ölpreis getriebenen Kurse von US-Ölkonzernen wie ExxonMobil oder Chevron gaben mit dem wieder fallenden Ölpreis um 1,4 respektive 0,7 Prozent nach. Erleichtert zeigten sich die Anleger zum Beispiel bei Fluggesellschaften. Titel von American Airlines und Delta Air Lines verteuerten sich um 4,6 und 3 Prozent.

Eine Erholung gab es aufgrund der Neuigkeiten auch im Technologiesektor. Diese war zuvor schon in Europa erkennbar und dem schlossen sich im New Yorker Handel auch die sieben wichtigsten Branchenriesen der USA an, die sogenannten "Magnificent 7". Deren Kursgewinne reichten bis zu 3,4 Prozent für Tesla. Für Aufmerksamkeit sorgte am Wochenende der Konzernchef des Elektroautobauers, Elon Musk , indem er Pläne zum Bau einer gigantischen Chipfabrik bekannt gab./bek/nas