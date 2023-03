ROUNDUP/Aktien New York: Kurse setzen nach Inflationsdaten Erholung fort

NEW YORK (dpa-AFX) - Zum Ende einer erfreulichen Börsenwoche haben die Kurse an den Aktienmärkten nochmals zugelegt. Erleichterung herrschte am Freitag unter Investoren mit Blick auf neue Inflationsdaten. So ist der von der US-Notenbank Fed bevorzugte Preisindex PCE im Februar nicht ganz so stark gestiegen wie von Analysten erwartet. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) stieg daraufhin im frühen Handel um 0,51 Prozent auf 33 027,85 Punkte und erstmals seit drei Wochen wieder über die Marke von 33 000 Zählern.

Der marktbreite S&P 500 gewann 0,47 Prozent auf 4070,03 Punkte. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,41 Prozent auf 13 016,68 Zähler nach oben.

Auf Wochensicht zeichnet sich für den Leitindex Dow ein Plus von etwa zweieinhalb Prozent ab. "Wenn wir die Woche im grünen Bereich beenden, ist das eine große Sache, wenn man bedenkt, wie katastrophal der Rest des Monats war", schrieb Craig Erlam, leitender Marktanalyst beim Handelshaus Oanda, mit Blick auf die jüngsten Probleme im Bankensektor. Diese hatten zu einem Ausverkauf in der Branche geführt, der negativ auf den Gesamtmarkt ausstrahlte. Seit Jahresbeginn liegt der Dow leicht im Minus.

Mit Blick auf die Einzelwerte zogen am Freitag zwei Leichtgewichte das Interesse auf sich. Papiere von Virgin Orbit brachen um 40 Prozent ein. Nach einem gescheiterten Satellitenstart in diesem Jahr entlässt das Raumfahrtunternehmen des britischen Milliardärs Richard Branson einen Großteil der Mitarbeiter. Die Aktie fiel Mitte März unter einen US-Dollar und ist somit ein Pennystock. Das Unternehmen ist an der Börse nurmehr gut 70 Millionen Dollar wert. Anfang 2022 belief sich der Börsenwert noch auf 3,8 Milliarden Dollar.

Aktien von Nikola sackten um mehr als 13 Prozent ab. Der Entwickler batterie- und wasserstoffbetriebener Nutzfahrzeuge hat das Kapital um 100 Millionen Dollar aufgestockt. Die neuen Aktien wurden mit 1,12 Dollar je Aktie deutlich unter dem Schlusskurs des Vortages von 1,40 Dollar platziert, was am Markt für Enttäuschung sorgte.

Größter Kursverlierer im Nasdaq 100 Index waren Micron Technology, die um 3,4 Prozent fielen. Im Streit mit den USA um Halbleiter will China nun die Produkte des Unternehmens in puncto Cyber-Sicherheit unter die Lupe nehmen./bek/he