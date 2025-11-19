Lowe's Companies Aktie

Lowe's Companies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 859545 / ISIN: US5486611073

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.11.2025 16:06:38

ROUNDUP/Aktien New York: Kurse stabil nach Rücksetzer - alle Augen auf Nvidia

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einer mehrtägigen Talfahrt an den US-Börsen haben sich die Kurse am Mittwoch stabilisiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial lag im frühen Handel mit 0,1 Prozent im Plus bei 46.146 Zählern. Der Dow hatte zuletzt vom Rekordhoch vor einer Woche knapp fünf Prozent verloren. Unwägbarkeiten rund um die Konjunktur in den Vereinigten Staaten und die Folgen für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed hatten Anleger Gewinne mitnehmen lassen.

Der marktbreite S&P 500 legte am Mittwoch um 0,7 Prozent auf 6.665 Punkte zu. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 1,1 Prozent auf 24.765 Zähler stärker nach oben.

Im Fokus steht der Chip-Gigant und KI-Trendsetter NVIDIA. Die Spannung ist groß vor dem Quartalsbericht, der kurz nach Börsenschluss veröffentlicht wird. Dieser ist quasi eine Bewährungsprobe für die großen Technologiekonzerne generell. Die Sorgen um hohe Bewertungen von Unternehmen mit Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI) haben zugenommen. Sollte Nvidia den hohen Erwartungen nicht gerecht werden, droht über Nvidia und die Tech-Branche hinaus Ungemach für die Börsen. Die zuletzt gefallenen Nvidia-Aktien legten im frühen Handel um 3 Prozent zu.

Angesichts dieser Gemengelage rückten andere Aktien fast schon in den Hintergrund. ON Semiconductor, ebenfalls im Nasdaq 100 enthalten, stiegen um 2,2 Prozent. Der Halbleiterproduzent will für bis zu sechs Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen.

Die US-Regierung will den Plan von Constellation Energy zur Wiederinbetriebnahme des stillgelegten Atomkraftwerks Three Mile Island mit einer Milliarde Dollar unterstützen. Das verhalf den Papieren des Energieunternehmens zu einem Kursplus von 4,3 Prozent.

Aktien von Lowe's (Lowes Companies) stiegen um 3 Prozent. Das dritte Quartal verlief für den auf Heimwerkerbedarf spezialisierten Einzelhändler laut Analysten besser als befürchtet. Papiere der Discounter-Kette Target lagen leicht im Minus nach dem Quartalsbericht des Unternehmens./bek/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Nachrichten zu Lowe's Companies Inc.mehr Nachrichten