ROUNDUP/Aktien New York: Nasdaq auf Richtungssuche - Vortagsrally, Tech-Zahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursgewinnen vom Vortag hat es am Freitag an den US-Börsen nur im frühen Handel nochmals deutliche Kursgewinne gegeben. Der Online-Händler Amazon war zu Wochenschluss der nächste Stimmungstreiber einer voranschreitenden Erholung, die aber schon früh den Schwung verlor. Der rasante Anstieg an der Nasdaq-Börse vom Vortag war eine hohe Bürde, zumal Apple enttäuschte.

Der technologielastige NASDAQ 100 startete bis zu 1,8 Prozent höher in den Handel, bevor er dann sogar kurz ins Minus rutschte. Zuletzt notierte er wieder mit 0,2 Prozent auf 28.164 Punkte im Plus.

Andere Indizes schlugen weniger stark aus, lagen zuletzt aber mit weniger als 0,1 Prozent im Minus: Der Dow Jones Industrial stand bei 52.171 Punkte und der marktbreite S&P 500 bei 7432 Zählern.

Auf Wochensicht zeichnen sich für den Nasdaq-Index nun eine fast unveränderte Bilanz ab, für den Dow aber ein Anstieg um ein halbes Prozent. Zu Ende geht am Freitag auch der Juli mit einem deutlich schwächeren Bild. In diesem Monat her der Dow mit 0,3 Prozent relativ wenig verloren, der Nasdaq 100 dafür aber mehr als sieben Prozent. Er war zuletzt schwer gezeichnet von Sorgen um den KI-Megatrend. Laut Deka-Bank-Chefökonom Ulrich Kater hatten Anleger zuletzt in diesem Bereich vorherige Übertreibungen aus den Kursen abgelassen.

Amazon hob sich mit dem Kurssprung positiv von Apple ab, die in den vergangenen Wochen mit einer Rekordserie aber auch einen besseren Lauf hinter sich hatten. Die Titel des Handelsriesen zogen um 15 Prozent an auf den höchsten Stand seit Ende Mai, während die Anteile des iPhone-Herstellers mit neun Prozent unter einem enttäuschenden Umsatzausblick litten. Apple machen vor dem Start der nächsten iPhone-Generation Engpässe bei wichtigen Bauteilen zu schaffen.

Amazon profitierte im Quartal weiter vom KI-Boom vor allem über die Cloud-Sparte AWS, die Anleger überzeugte. Der Handelsriese steigerte den Umsatz und Gewinn deutlich. Das zweite Quartal sei genau nach dem Geschmack der Bullen gewesen, kommentierte Analyst Brad Erickson von RBC. Dass noch mehr Geld in den Ausbau der KI-Infrastruktur fließen soll, beunruhigte die Anleger nun nicht mehr. Doug Anmuth von JPMorgan kommentierte dazu, dass sich die Investitionen auszahlen würden.

Während Apple und Amazon ihre Entwicklungen am Freitag im frühen Handel nicht groß veränderten, waren vor allem Chipwerte an der Nasdaq für die Ausschläge verantwortlich. Viele relativierten schnell ihre anfänglichen Kursgewinne, während die Titel des Speicherherstellers SanDisk nach ihrer besonders rasanten Vortagserholung sogar ins Minus drehten. NVIDIA blieb dagegen recht beständig mit 1,5 Prozent im Plus.

Zahlen für das zweite Quartal legten auch zwei große Öl -Konzerne vor - mit unterschiedlichem Fazit, wie der Kursverlust von 2,3 Prozent bei ExxonMobil zeigte, während sich Chevron 0,9 Prozent höher bewegten. Exxon verfehlte dabei die Gewinnerwartungen von Analysten knapp, während Chevron sie übertraf. In der Branche im Fokus stand auch der am Freitag wieder etwas höhere Ölpreis.

Mit Reddit und Roblox gerieten zwei Internet-Aktien wegen enttäuschender Nutzerzahlen in einen tiefen Abwärtsstrudel: Ihre Kurse brachen um 22 respektive 27 Prozent ein. Ähnlich düster sieht es mit einem Rutsch um 13,5 Prozent bei Coinbase aus, nachdem der Umsatz der Kryptobörse im zweiten Quartal die Markterwartungen verfehlt hat./tih/mis