ROUNDUP/Aktien New York: Nasdaq erholt sich dank Ölpreisen und Anleiherenditen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach einem durchwachsenen Wochenbeginn haben sich die New Yorker Börsen am Dienstag überwiegend freundlich präsentiert. Zudem konnten sich die zuletzt schwachen NVIDIA-Aktien schon vor den am Mittwoch anstehenden Geschäftszahlen des Chipriesen deutlich erholen. Nach einem positiven Start schmolzen die Kursgewinne aber etwas ab.

Gut eine Stunde nach Handelsbeginn legte der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,11 Prozent auf 53.476 Punkte. Er hatte bereits am Montag etwas zugelegt. Für den marktbreiten S&P 500 ging es zuletzt um 0,16 Prozent auf 7.665 Punkte hoch. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 gewann 0,47 Prozent auf 29.159 Punkte. Zum Wochenstart hatten beide Indizes noch nachgegeben - insbesondere das Tech-Börsenbarometer, welches nun vom starken Chipsektor profitierte.

Die Ölpreise weiteten trotz der Drohung von US-Wirtschaftssanktionen gegen den Iran ihre anfänglichen Verluste kräftig aus. Eine mit Spannung erwartete Rede des US-Finanzministers Scott Bessent hatte am Montagabend keine konkreten Maßnahmen erwähnt, mit denen die USA den Kriegsgegner Iran stärker unter Druck setzen wollen. Zuvor hatte Washington von einem "Wirtschaftskrieg" gegen das Land gesprochen und damit gedroht, den Iran komplett von der Weltwirtschaft zu isolieren. "Die entscheidende Frage ist, wie aggressiv die USA Sekundärsanktionen gegen die wichtigsten Handelspartner des Iran - insbesondere China - durchsetzen werden", hieß es in einer Einschätzung der Commerzbank.

Die Aktien von Nvidia beendeten mit einem Anstieg um 1,5 Prozent eine mehrtägige Verlustserie. Das wertvollste Börsenunternehmen der Welt gilt als wichtiger Gradmesser für den Boom rund um Künstliche Intelligenz (KI). Nvidia mache derzeit alles richtig, und die Geschäfte liefen auf Hochtouren, sagte Mark Malek, der das Portfoliomanagement beim Finanzdienstleister Siebert leitet. Daher rechne er ebenso wie der Markt am Mittwoch mit guten Nachrichten. Der Experte warnte indes auch vor dem Rückschlagpotenzial im Falle einer Enttäuschung.

Andere Werte aus dem Chipsektor legten am Dienstag noch deutlicher zu. Marvell Technology führten mit einem Plus von 6 Prozent die Gewinnerliste im Nasdaq 100 an. Dahinter ging es für AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) und Arm Holdings (Arm) um bis zu 4,3 Prozent hoch.

Dagegen brachen die Titel von Dicks Sporting Goods um knapp 27 Prozent ein. Der Sportartikel-Händler hatte mit der Vorlage von Quartalszahlen seinen Ausblick wegen der schwachen Entwicklung bei der zugekauften Handelskette Foot Locker gesenkt. Im Sog von Dick's büßten die Aktien von Branchenprimus Nike als Dow-Schlusslicht 2,8 Prozent ein./gl/he