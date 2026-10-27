ROUNDUP/Aktien New York: Nasdaq etwas erholt - Dow kaum verändert

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Nasdaq knüpft am Dienstag moderat an ihre Erholung vom Wochenstart an. Die Vorfreude auf den konkreter werdenden Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic hielt noch etwas an vor den weiteren Quartalsberichten, die in der kommenden Tagen von Schwergewichten aus der Tech-Branche erwartet werden. Nach besseren Auftaktminuten stieg der Nasdaq-100-Index (NASDAQ 100) gegen Ende der ersten Handelsstunde aber nur noch um 0,3 Prozent auf 29.363 Punkte.

Weiter kritisch beäugt wurden auch die Ölpreise, die am Dienstag etwas leichter tendierten. Dabei überwiegt wieder die Hoffnung auf diplomatische Fortschritte im Krieg zwischen den USA und dem Iran und den damit verbundenen Konflikten am Persischen Golf. Hochrangige Vertreter Saudi-Arabiens, Pakistans und der Türkei waren am Vortag zu Gesprächen nach Teheran gereist.

Anleger bleiben aber besonnen vor dem US-Zinsentscheid am Mittwoch. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,1 Prozent auf 7.682 Punkte nach oben. Der Dow Jones Industrial verlor 0,1 Prozent auf 52.314 Zähler. Er wurde gebremst von negativen Reaktionen auf die Geschäftszahlen einiger Indexmitglieder.

Bei dem Dow-Wert Coca-Cola stagnierte der Kurs zuletzt, obwohl der Getränkekonzern starke Resultate vorgelegt und erneut seine Jahresprognose erhöht hatte. Diese Neuigkeiten reichten den Anlegern aber nicht, um nach den Gewinnmitnahmen vom vergangenen Freitag das jüngste Rekordhoch wieder anzugreifen.

Bergab ging es um 1,9 Prozent bei Boeing und um 3,5 Prozent bei Sherwin-Williams. Der Flugzeughersteller Boeing hat in seiner Dauerkrise wegen des Kerngeschäfts ein weiteres Verlustquartal verbucht. Die Sherwin-Aktien litten darunter, dass der Farbenproduzent im dritten Quartal beim Gewinn die Erwartungen der Analysten verfehlte.

Im Tech-Sektor ging die Erholung bei KI-Aktien wie etwa aus dem Chipsektor weiter, die am Vortag eingeleitet wurde, nachdem der KI-Plattformanbieter die Unterlagen für einen Börsengang eingereicht hatte. Broadcom gehörte mit mehr als drei Prozent Plus zu den größeren Gewinnern nach einer Kaufempfehlung des Analysehauses D.A. Davidson.

Unter den Größten der Tech-Branche war das Bild allerdings durchwachsen, die Palette reichte hier von einem Minus von 1,2 Prozent bei Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) bis zu 2,6 Prozent Plus bei Tesla. Die Titel des Elektroautobauers setzten damit ihre schwungvolle Erholung fort. Gespannt wird in der Branche darauf gewartet, was am Mittwoch nach Börsenschluss Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Microsoft berichten, gefolgt von Amazon am Donnerstag.

Aus dem Nebenwerte-Bereich konnte der Paketdienst UPS (United Parcel Service) seine Anleger mit dem Quartalsbericht überzeugen. Für die Aktien ging es um 2,6 Prozent nach oben und im Schlepptau schaffte es FedEx mit einem halben Prozent ins Plus. Kurz vor Beginn des lukrativen Feiertagsgeschäft hat UPS seine Jahresprognosen weiter nach oben geschraubt auf ein Niveau, das die Markterwartungen übertrifft./tih/he