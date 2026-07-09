ROUNDUP/Aktien New York: Nasdaq profitiert von Chip-Aktien - Dow unbewegt

NEW YORK (dpa-AFX) - Trotz zunehmender militärischer Auseinandersetzungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran sind die US-Aktienmärkte am Donnerstag überwiegend mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Vor allem Papiere der Halbleiterbranche erholten sich nach der jüngsten Schwäche teils kräftig. Der technologielastige NASDAQ 100 stieg im frühen Handel um 1,5 Prozent auf 29.685 Zähler.

Der Leitindex Dow Jones Industrial blieb dagegen mit einem moderaten Plus von 0,1 Prozent auf 52.417 Punkte zurück. Hier bremsten deutliche Kursverluste von IBM, Microsoft und Salesforce. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,5 Prozent auf 7.517 Zähler zu.

Nach den Luftangriffen der USA wächst im Iran die Sorge vor einer Rückkehr zum offenen Krieg. Die USA bombardierten nach eigenen Angaben rund 90 militärische Ziele. Es war die zweite Nacht in Folge, in der es Angriffe gab. Die Revolutionsgarden, Irans einflussreiche Militärorganisation, reagierten erneut mit Raketenangriffen auf US-Stützpunkte in den Golfstaaten Kuwait und Bahrain.

Allerdings erklärte US-Präsident Donald Trump nach seiner Rückkehr vom Nato-Gipfel, der Iran habe Kontakt aufgenommen und wolle "unbedingt ein Abkommen schließen". Der Iran hat sich jedoch noch nicht zu neuen Gesprächen geäußert.

Die Verluste der Software-Entwickler führten Händler auf eine Ankündigung der Kaffeehauskette Starbucks zurück. Diese will künftig beim Einsatz betrieblicher Software stärker auf Künstliche Intelligenz setzen. Die könnte den klassischen Software-Anbietern also zur Konkurrenz werden. Die Aktien von IBM, Microsoft, Salesforce und Workday verloren zwischen 1,5 und 2,6 Prozent. Aktien von Starbucks gewannen 1,4 Prozent.

Für die Aktien von PepsiCo ging es um vier Prozent abwärts. Analysten zufolge überschattet der Konflikt der USA mit dem Iran die Perspektiven des Brause- und Snackproduzenten.

Die Anteilsscheine von Ionis Pharmaceuticals brachen um 18 Prozent ein. Als Grund dafür wurde eine gescheiterte Spätphasenstudie für das gemeinsam mit AstraZeneca entwickelte Medikament Wainua genannt, das Herzprobleme bei Patienten mit einer seltenen Herzerkrankung nicht verhindern konnte. Die Titel von Alnylam Pharmaceuticals, Hersteller eines konkurrierenden Medikaments gegen Kardiomyopathie, schnellten um fast 12 Prozent hoch./bek/jha/