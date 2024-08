ROUNDUP/Aktien New York: Nasdaq schwach - Countdown für Nvidia-Zahlen läuft

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor den nachbörslich mit Spannung erwarteten Quartalszahlen von NVIDIA haben sich US-Aktien am Mittwoch unterschiedlich entwickelt. Der technologielastige Nasdaq-100 (NASDAQ 100) verlor zuletzt 1,05 Prozent auf 19.376,81 Punkte.

Für den Dow Jones Industrial ging es hingegen um 0,13 Prozent auf 41.304,20 Punkte nach oben. Am Montag hatte der New Yorker Leitindex ein Rekordhoch bei 41.420 Punkten erreicht. Der marktbreite S&P 500 sank am Mittwoch um 0,35 Prozent auf 5.605,96 Zähler.

Die Nvidia-Aktien verloren 2,6 Prozent auf rund 125 Dollar. Das Rekordhoch bei knapp unter 141 Dollar bleibt damit aber in Reichweite. Nvidia steht wie kein anderes Unternehmen an der Börse für den Hype um Künstliche Intelligenz (KI). Allein wegen des enorm gestiegenen Börsenwertes ist Nvidia imstande, weltweit die Börsen auch außerhalb des Technologiesektors zu bewegen. Nach Apple ist Nvidia inzwischen mit Blick auf die Börsenbewertung das wertvollste Unternehmen in den USA knapp vor Microsoft.

Chipwerte standen am Mittwoch insgesamt unter Druck. Die Stimmung wurde getrübt von Nachrichten von Super Micro (Super Micro Computer). Der Spezialist für Rechenzentren und Cloud Computing, der als KI-Profiteur gilt, verschiebt die Vorlage seiner Jahresbilanz. Die Aktien brachen um ein Viertel ein. In dieser Woche hatten Super Micro teils schon deutlich eingebüßt, nachdem bekannt geworden war, dass Leerverkäufer das Unternehmen ins Visier genommen haben.

Berkshire Hathaway (Berkshire Hathaway) durchbrach am Mittwoch als erstes US-Unternehmen außerhalb des Technologiesektors beim Börsenwert die Schallmauer von einer Billion US-Dollar. Die im marktbreiten S&P 500 notierten B-Aktien der Holding des legendären Investors Warren Buffett gewannen zuletzt 1,1 Prozent auf rund 466 Dollar. Die für Privatanleger kaum erschwinglichen A-Aktien verbuchten einen ähnlichen Zuwachs.

Reichlich Bewegung gab es bei Aktien von Einzelhändlern. Die Sportschuh-Handelskette Foot Locker hatte mit dem Umsatz im zweiten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Jahresziele bestätigt. Von den Fortschritten zeigten sich Investoren gleichwohl unbeeindruckt und bemängelten, dass die Jahresziele nicht erhöht worden seien. Der Kurs sackte um 12,4 Prozent ab. Er war seit dem jüngsten Börsenrückschlag Ende Juli deutlich gestiegen, hatte dabei allerdings das Jahreshoch im Februar nicht erreicht.

Für die Anteile der Modekette Abercrombie & Fitch (AbercrombieFitch) ging es um mehr als 17 Prozent in die Tiefe. Der Konzern hatte mit seinen Geschäftszahlen ebenfalls die bereits hohen Erwartungen übertroffen, aber das reichte nicht mehr als Kurstreiber. Die Titel hatten sich bis Ende Mai binnen eines Jahres mehr als versechsfacht.

Papiere von Nordstrom zogen nach einem besser als erwartet ausgefallenen Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal um fast 7 Prozent an. Für das Gesamtjahr wurde die Kaufhauskette zudem optimistischer. Letzteres trifft auch für den Einzelhändler Kohl's >US5002551043> zu, dessen Aktien 6,4 Prozent gewannen./ajx/he