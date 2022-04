ROUNDUP/Aktien New York: Negativer Wochenauftakt - Nasdaq erneut unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Hintergrund anhaltender politischer und wirtschaftlicher Risiken sind die US-Aktienmärkte mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) notierte am Montag im frühen Handel 0,47 Prozent tiefer bei 34 557,74 Punkten. Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 1,16 Prozent auf 4436,37 Punkte nach unten. Der technologielastige NASDAQ 100 sackte um 2,04 Prozent auf 14 035,20 Punkte ab.

Nachdem die US-Notenbank vergangene Woche drastische Zinserhöhungen und eine Verringerung der Bilanzsumme signalisiert hatte, um den Preisdruck zu dämpfen, sind die Herausforderungen für die Börsen nochmals gestiegen. "Heute lautet das Mantra vieler Anleger 'Bekämpfe die Fed nicht, wenn sie die Inflation bekämpft'", kommentierte Experte Ed Yardeni von Yardeni Research.

Getrübt wird die Marktstimmung auch weiterhin von den massiven negativen Folgen des Krieges in der Ukraine und der Aussicht auf eine Konjunkturabschwächung. Zudem drohen die covidbedingten Abriegelungen in China die weltweiten Lieferkettenprobleme zu verschlimmern und damit die Inflationsrisiken weiter anzuheizen.

Die scharfen Corona-Beschränkungen im Reich der Mitte haben am Montag zu einem deutlichen Rückgang der Ölpreise geführt. Da die Infektionszahlen stiegen, drohten die Lockdowns noch länger anzudauern, sagte Rohstoffexpertin Barbara Lambrecht von der Commerzbank. Zuletzt hatten vor allem Beschränkungen in der Metropole Shanghai für Aufsehen gesorgt. Entsprechend zeigten sich die Ölwerte an der Wall Street in schwacher Verfassung: Chevron fielen um 1,4 Prozent und ExxonMobil um 2,5 Prozent.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von AT&T und jene der ausgegliederten und mit Discovery zusammengeführten Sparte WarnerMedia im Blickpunkt. Die Papiere des fusionierten Medienkonzerns Warner Bros Discovery (WBD) wurden an diesem Montag erstmals gehandelt und stiegen im Vergleich zum ersten Kurs (24,08 US-Dollar) zuletzt um 4,3 Prozent.

Die Anteilscheine von AT&T fielen rein optisch um mehr als 20 Prozent, da der Basisaktienkurs angepasst wurde, um den Abschluss der Fusion von WBD und Discovery zu berücksichtigen. Die Anteilseigner von AT&T erhielten bei der Abspaltung für jede AT&T-Aktie etwa 0,242 Aktien von WBD. Der Wert der WBD-Aktie, der auf der Grundlage des Discovery-Schlusskurses von 24,43 Dollar am Freitag bei etwa 5,90 Dollar pro AT&T-Aktie lag, wurde vom Schlusskurs der AT&T-Aktie am Freitag abgezogen, um das neue Basisniveau für die AT&T-Aktien zu ermitteln. Bereinigt um diese Maßnahmen stiegen die AT&T-Aktien am Montag im frühen Handel um rund 5 Prozent.

Die Aktien von Twitter büßten 0,8 Prozent ein. Tech-Milliardär Elon Musk wird nun doch keinen offiziellen Posten bei dem Kurznachrichtendienst einnehmen. Die Ernennung habe offiziell am 9. April in Kraft treten sollen, "aber Elon teilte noch am selben Morgen mit, dass er dem Verwaltungsrat nicht mehr beitreten wird", schrieb Twitter-Chef Parag Agrawal in der Nacht zum Montag. Anfang April war bekannt geworden, dass Musk mit einer Beteiligung von 9,2 Prozent zum größten Aktionär von Twitter wurde.

Die an der Nasdaq gehandelten Papiere des Krebs-Immuntherapie-Spezialisten Affimed schnellten um mehr als 13 Prozent nach oben. Berenberg-Analyst Zhiqiang Shu lobte die Studiendaten, die das Unternehmen auf der Jahrestagung der US-Krebsforscher (AACR) für den Wirkstoffkandidaten AFM13 vorgelegt hatte./edh/he